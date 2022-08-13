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В Беларуси заработало приложение для бесконтактной оплаты
13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рассчитаться с помощью телефона снова можно в Беларуси. В стране разработали свое мобильное приложение
Оно работает с картами шести отечественных банков. К программе можно привязать одну или несколько карт. Пока система работает только на Android-смартфонах с технологией беспроводной передачи данных малого радиуса действия.
«С помощью этого мобильного приложения можно зарегистрировать в БЕЛКАРТ PAY одну или несколько своих карточек БЕЛКАРТ. И рассчитывать в наземной торговле, в магазинах, на заправках, кафе более, чем в 165 тысячах терминалах по территории нашей Беларуси», – рассказал исполнительный директор Банковского процессингового центра Александр Юлдашев.
Специалисты работают над расширением возможностей приложения. В будущем им можно будет рассчитаться на интернет-площадках, снять наличные или перевести деньги внутри системы. Карточки БЕЛКАРТ можно оформить в 17 банках страны. В Беларуси этой платежной системой пользуется больше 50% населения.
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БЕЛКАРТ PAY работает с картами шести отечественных банков.
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