Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся в Польше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами. Три человека получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь, сообщает БЕЛТА .

Транспортное средство по неизвестной причине съехало в кювет и перевернулось. Пассажирам предоставили другой автобус, на котором они продолжили движение по маршруту.