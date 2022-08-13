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Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся в Польше

13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами. Три человека получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь, сообщает БЕЛТА.

Транспортное средство по неизвестной причине съехало в кювет и перевернулось. Пассажирам предоставили другой автобус, на котором они продолжили движение по маршруту.

Накануне в Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами. Водитель – житель Подмосковья – не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров.



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Три человека получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь.
 
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