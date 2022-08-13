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Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся в Польше
13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами. Три человека получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь, сообщает
Транспортное средство по неизвестной причине съехало в кювет и перевернулось. Пассажирам предоставили другой автобус, на котором они продолжили движение по маршруту.
Накануне в Докузпаринском районе Дагестана с обрыва
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Три человека получили легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь.
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