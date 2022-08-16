«Важно все делать быстро: то, что не работает, надо сразу отключать». Как выстроить комплексный маркетинг, чтобы не переплачивать

Источник материала: ProBusiness

Платишь специалистам за настройку SEO, а продажи не идут. Начинаешь использовать таргетинг — как мертвому припарки. Приходишь со своим продуктом в Facebook — а рекция нулевая. Знакомо? Возможно, проблема в том, что вы бессистемно тыкаете пальцем в небо. Учредитель маркетингового агентства «Инкриз» Анастасия Руппо рассказала «Про бизнес», как избежать таких ошибок и заставить маркетинг работать на ваш бизнес эффективнее.



Анастасия Руппо

Учредитель маркетингового агентства «Инкриз»

«Такое часто бывает: одно работает хорошо, другое — плохо»

— К нам в агентство часто приходят с жалобами: «Лиды из контекстной рекламы очень дорогие», «Онлайн реклама больше не работает в моей нише», «У конкурента все заявки из Instagram, а у меня ни одной реакции на пост». И просят решить ту или иную задачу локально. Но, как только начинаешь погружаться в анализ рекламной кампании, потом сайта, потом спускаешься в бизнес-процессы, приходит понимание, что контекстная реклама настроена качественно и в онлайне спрос высокий.

Но предложение на сайте потеряло свою актуальность несколько месяцев назад, структура страницы давно устарела и, как следствие, сайт не конвертирует. Такое часто бывает: одно работает хорошо, другое — плохо. Поэтому для достижения целей в маркетинге важно смотреть на ситуацию системно, рассматривать все элементы в комплексе.

На практике обычно происходит следующее: у компании упали продажи или стоимость клиента выросла, она решает сменить подрядчика и приходит в агентство Х или к новому маркетологу/директору по маркетингу с задачей перенастроить контекстную рекламу, так как видит все проблемы в ней. Кампанию перенастраивают, картина может даже немного улучшиться, но из-за отсутствия системного подхода и понимания реальной ситуации на проекте, в целом продажи все равно не растут, как и цена клиента все равно остается завышенной. Все это — следствие отсутствия комплексного маркетинга в бизнесе.

Что такое комплексный маркетинг

Комплексный маркетинг — это применение к бизнесу стратегического подхода в продвижении с использованием различных источников привлечения целевой аудитории. Все инструменты взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. При их совместном внедрении на проекте должен возникать эффект синергии.

Многие компании заблуждаются, думая, что комплексный подход в маркетинге — это дорого, на практике же такой подход позволяет снизить издержки на продвижение по ряду причин:

единая стратегия для рекламных кампаний;

единый процесс контроля и управления за продвижением;

единый бюджет кампании.

Отдельно поясню последний пункт — про бюджет. Часто, обращаясь в маркетинговое агентство, к маркетологу-фрилансеру за конкретной услугой, бизнес вынужден оплачивать каждую услугу отдельно. В таком случае каждый отдельный специалист по маркетингу делает анализ ниши, анализ конкурентов, строит свою стратегию, ставит свои цели, декомпозирует их и приступает к тактическим действиям в рамках своей кампании.

Уже на этом этапе собственник бизнеса может переплачивать за одни и те же этапы в подготовительной работе к созданию кампании. Хотя у бизнеса медиа-цель может звучать примерно так: нужно 500 лидов, есть бюджет 1200 белорусских рублей. И бизнесу на этом этапе все равно, как будет достигаться цель. Важно выполнить план и дальше перейти к анализу эффективности отдельных каналов, анализировать конверсию в продажи и стоимость клиента.

Не хочется платить за неэффективно настроенный таргетинг в Facebook или терять дньги клиентов из-за того, что в Google в этом месяце просадка в спросе. Для собственника бизнеса важно, чтобы любыми доступными инструментами цель была достигнута.

Плюсы такого подхода в маркетинге: маркетолог постоянно по всем каналам держит руку на пульсе, может самостоятельно, исходя из результатов работы компаний, принимать решение о перераспределении бюджета, о масштабировании кампаний, о правках, А\Б тестах, т. к. видит в моменте всю аналитику и — что очень важно — историю, то есть как цифры на том или ином инструменте менялись.

И если, например, сейчас спад в нише или же маркетолог решил протестировать один из каналов, понимая, что сейчас в моменте заявок с него может быть меньше, то он точно может самостоятельно принять решение увеличить бюджет в эффективно работающем канале, чтобы бизнес не почувствовал просадку. Чаще всего собственнику бизнеса или руководителю не важно знать о таких задачах в маркетинге, предприниматель смотрит на конечный результат.

Когда работа идет в комплексе, никто не тянет на себя одеяло. Цели и задачи едины. Бренд-платформа согласована, путь клиента продуман, и это одна из причин достижения высокого результата в бизнесе. Маркетолог, который управляет всем комплексом маркетинга, не оперирует частичной информацией по трафику, он работает со всем массивом данных, со всех аналитикой в целом по компании. Он может оценить стоимость клиента, исходя из всех касаний, всего маршрута клиента и всех его точек контакта, а потом сделать вывод по поводу отключения определенного источника рекламы или, наоборот, масштабирования.

Почему в маркетинге так важно быстро принимать решения?

Есть шутка: «Пока ты пишешь оглавление к книге про работу в Facebook, он успевает поменять алгоритмы своей работы». Но в каждой шутке только доля шутки.







На скриншоте выше видно, что для клиента были подключены такие каналы, как Google ADS, Яндекс поиск и Яндекс РСЯ, однако отключен Google КМС, так как именно этот канал давал дорогие заявки в малом количестве, что негативно сказывалось на общей стоимости заявки для клиента.

Важно отметить многоканальность подхода, так как ко всем вышеперечисленным источникам трафика был добавлен и Facebook.







Когда вы используете не один, а одновременно 2−4 канала, то становится почти невозможным, чтобы клиенты прошли мимо вас и не заметили.





Результат для данного проекта по всем каналам за месяц (снимок из Яндекс Метрики).

Преимущества и основные отличия комплексного подхода в маркетинге от работы с единичным источником привлечения клиентов:

Многоканальность. Это могут быть как платные источники привлечения трафика, так и бесплатные (регистрация на разных открытых площадках, форумах и т.д.) В такой комплекс может входить продвижение в контекстной рекламе Яндекс, Google, как поисковая реклама, так и контекстно-медийная сеть, ремаркетинг/ретаргетинг, продвижение в социальных сетях, контент-фермах, различных Телеграм-каналах, управление репутацией бренда и т.д.

Это могут быть как платные источники привлечения трафика, так и бесплатные (регистрация на разных открытых площадках, форумах и т.д.) В такой комплекс может входить продвижение в контекстной рекламе Яндекс, Google, как поисковая реклама, так и контекстно-медийная сеть, ремаркетинг/ретаргетинг, продвижение в социальных сетях, контент-фермах, различных Телеграм-каналах, управление репутацией бренда и т.д. Эффективность. Следует из пункта выше. Сочетание десяти каналов точно дадут больше эффекта, чем только поисковое продвижение. Конечно максимальный результат дает не использование в моменте десять источников рекламы, а распределение ресурсов в сторону 2−3 самых эффективных. Но для того, чтобы их обнаружить, обычно необходимо протестировать все десять.

Следует из пункта выше. Сочетание десяти каналов точно дадут больше эффекта, чем только поисковое продвижение. Конечно максимальный результат дает не использование в моменте десять источников рекламы, а распределение ресурсов в сторону 2−3 самых эффективных. Но для того, чтобы их обнаружить, обычно необходимо протестировать все десять. Общая стратегия . Если в вашем бизнесе написанием текстов на сайт занимается один человек, продвижением в Яндекс другой, а социальные сети ведет третий, и между собой эти специалисты никак не связаны, к сожалению, общие результаты и эффективность работы по маркетингу будут хромать. Многие проекты продвигаются без единой маркетинговой стратегии, решают какие-то локальные задачи и достигают таких же локальных целей. Согласованность действий гарантирует достижение главных целей всеми исполнителями в бизнесе. Для этого нужно разработать стратегию с четким планом работ и прогнозами результатов.

. Если в вашем бизнесе написанием текстов на сайт занимается один человек, продвижением в Яндекс другой, а социальные сети ведет третий, и между собой эти специалисты никак не связаны, к сожалению, общие результаты и эффективность работы по маркетингу будут хромать. Многие проекты продвигаются без единой маркетинговой стратегии, решают какие-то локальные задачи и достигают таких же локальных целей. Согласованность действий гарантирует достижение главных целей всеми исполнителями в бизнесе. Для этого нужно разработать стратегию с четким планом работ и прогнозами результатов. Экономия. Комплексное продвижение не просто комбинирует различные источники привлечения клиентов: такой подход гарантирует правильное сочетание разных рекламных инструментов — с учетом тенденций, изменений в экономике и сезонности.

Как начать работать с продвижением на рынке комплексно

Чтобы изменить подход в маркетинге, вам сначала придется сделать серьезный анализ. А перед этим важно просто хотя бы шире посмотреть на свой бизнес. Например, перед работой с туристическим агентством, занимающимся поездками в Египет, мы обязательно изучим количество запросов за один месяц по ключевым фразам в Яндексе и Google.





Анализируются все каналы и стоимость заявки из них. Так для туров в Египет при дневном бюджете в 20 $ прогнозируемое количество заявок будет от 4 до 19. По нашему опыту, стоимость заявки на Египет не превышает 2 $. И тут мы видим, с каких каналов начинать продвижение будет максимально эффективно.





Далее идет подготовительный этап, который включает:

анализ рынка;

анализ конкурентов;

внутренний аудит компании, ее целей и задач, бизнес-процессов;

анализ эффективности текущей рекламы и посадочных страниц;

анализ целевой аудитории.

Следующий этап — постановка целей. Дам вам немного теории, а также пример одного из наших клиентов, как правильно ставить цели на проекте.

Целей может быть несколько:

За бизнес-цели отвечают собственники бизнеса и руководители. Это может быть рост продаж или прибыли, завоевание определенного объема рынка.

отвечают собственники бизнеса и руководители. Это может быть рост продаж или прибыли, завоевание определенного объема рынка. Маркетинговые цели ч аще всего долгосрочные: от одного года до пяти лет. К этому блоку целей относят повышение лояльности к компании или бренду, повышение уровня удовлетворенности работой компании, привлечение новых клиентов.

аще всего долгосрочные: от одного года до пяти лет. К этому блоку целей относят повышение лояльности к компании или бренду, повышение уровня удовлетворенности работой компании, привлечение новых клиентов. Коммуникационные цели должны ответить на вопрос: «Какое действие целевая аудитория должна совершать после контакта с рекламным обращением компании?» А из этих целей формулируются цели для рекламных кампаний.

должны ответить на вопрос: «Какое действие целевая аудитория должна совершать после контакта с рекламным обращением компании?» А из этих целей формулируются цели для рекламных кампаний. Медиа-цели и есть наши KPI, то есть показали эффективности работы рекламных кампаний и в целом комплекса маркетинга на проекте. Они должны быть максимально конкретными.

Пример одного из бизнесов, с которым мы работаем. Бизнес-цель: увеличить продажи на 60% в текущем полугодии относительно прошлого. Маркетинговая цель: выйти на новую целевую аудиторию — B2C, привлечь новый сегмент ЦА — проекты домов. Коммуникационная цель: протестировать платные каналы продвижения и подключить Google Ads и Facebook, построить воронку в мессенджерах, чтобы утеплить отношения с клиентами и снизить стоимость привлечения. Медиа-цель: увеличить за март число посещений из поиска Яндекс и Google (с помощью SEO) до 5700 переходов; сократить стоимость заявки из Яндекс Поиска с 8 до 6 рублей; увеличить средний чек на услугу проекта квартир на 20%; увеличить суммарное количество заявок по всем источникам со 120 до 190 штук.

После того как проделана вся необходимая работа на подготовительном этапе, поставлены цели на проекте можно переходить к этапу построения стратегии.

Самое важное — знать, что в маркетинговой не может быть целью только привлечение целевой аудитории. При построении стратегии в маркетинге нужно учесть: путь клиента, точки касания с ним, охваты, способы захвата внимания, привлечение клиентов, их конверсию, механики удержания клиентов и возврат.

И завершающий этап — это реализация тактики. Он включает в себя составление медиаплана, в котором будут расписаны все необходимые для достижения целей каналы привлечения, бюджеты на них, стоимостные и количественные показатели.

В результате комплексного продвижения количество заявок, приходящих из разных источников, в первый же месяц может достигнуть предела, который займет максимум мощностей для обработки всех обращений. Поэтому тут важно подготовить и все остальные зоны в бизнесе, чтобы наплыв обращений не стал губительным для компании, а наоборот привел к росту и развитию компании.

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