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Слоним – Полесские Афины и родина самой вкусной колбасы
22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слоним – один из древнейших городов Беларуси. Первое письменное упоминание о нем относится к началу XIII века. Здесь сохранились узкие уютные улочки с брусчаткой и здания с многовековой историей, а когда-то это место называли Полесскими Афинами.
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