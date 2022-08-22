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Слоним – Полесские Афины и родина самой вкусной колбасы

22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слоним – один из древнейших городов Беларуси. Первое письменное упоминание о нем относится к началу XIII века. Здесь сохранились узкие уютные улочки с брусчаткой и здания с многовековой историей, а когда-то это место называли Полесскими Афинами.

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы»:

  • Почему ежедневно ровно в полдень из громкоговорителей водонапорной башни звучит полонез «Прощание с Родиной» Михаила Огинского и как расцвет города связан с именем дяди знаменитого композитора?
  • Для какого храма иконы создавали на компьютере, а какой знаменит своими резными алтарями в стиле рококо?
  • Где в городе можно увидеть «добрые вещи» из прошлого и «утюг и с душой»?
  • И как вкуснейшие стейки и эксклюзивные мясные деликатесы прославили Слоним на всю страну?


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Чем знаменит один из древнейших городов Беларуси, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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