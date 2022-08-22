Слоним – Полесские Афины и родина самой вкусной колбасы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слоним – один из древнейших городов Беларуси. Первое письменное упоминание о нем относится к началу XIII века. Здесь сохранились узкие уютные улочки с брусчаткой и здания с многовековой историей, а когда-то это место называли Полесскими Афинами.

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