Лукашенко поставил задачи новому руководителю управделами президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил нового руководителя управделами главы государства. Как сообщает «МИР 24», им стал Юрий Назаров. Ранее он занимал должность вице-премьера, курировал вопросы машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки.

«Управление делами – структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы общегосударственного значения. И должность управляющего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке – как высшее должностное лицо. Это значит, что в его компетенцию входит все: все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси. Одиннадцать высших должностных лиц. И у них такие функции и полномочия, кроме основной должности», – подчеркнул Александр Лукашенко.