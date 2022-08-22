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Лукашенко поставил задачи новому руководителю управделами президента

22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил нового руководителя управделами главы государства. Как сообщает «МИР 24», им стал Юрий Назаров. Ранее он занимал должность вице-премьера, курировал вопросы машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки.

«Управление делами – структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы общегосударственного значения. И должность управляющего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке – как высшее должностное лицо. Это значит, что в его компетенцию входит все: все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси. Одиннадцать высших должностных лиц. И у них такие функции и полномочия, кроме основной должности», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Перед новым управляющим президент поставил несколько задач, в том числе модернизировать санатории, чтобы они могли принимать больше отдыхающих, увеличить экспорт медицинских услуг, больше внимания уделять рекламе семейного туризма, расширить перечень предоставляемых услуг в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике, а также увеличить поддержку сельскохозяйственной отрасли, в частности, обеспечить животноводство кормами собственного производства.

Ранее президент Беларуси поставил перед предприятиями страны задачу перейти на технику отечественного производства.



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Юрию Назарову поручено уделить особое внимание сферам сельского хозяйства и туризма.
 
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