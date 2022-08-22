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Лукашенко поставил задачи новому руководителю управделами президента
22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко представил нового руководителя управделами главы государства. Как сообщает «МИР 24», им стал Юрий Назаров. Ранее он занимал должность вице-премьера, курировал вопросы машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки.
Перед новым управляющим президент поставил несколько задач, в том числе модернизировать санатории, чтобы они могли принимать больше отдыхающих, увеличить экспорт медицинских услуг, больше внимания уделять рекламе семейного туризма, расширить перечень предоставляемых услуг в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике, а также увеличить поддержку сельскохозяйственной отрасли, в частности, обеспечить животноводство кормами собственного производства.
Ранее президент Беларуси
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Юрию Назарову поручено уделить особое внимание сферам сельского хозяйства и туризма.
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