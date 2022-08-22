День донора на Минском моторном заводе: десятки сотрудников сдали кровь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День донора на Минском моторном заводе. Десятки сотрудников пришли сдать кровь, которая необходима для пациентов и производства медицинских препаратов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Дмитрий Лепеш – почетный донор. За время работы на заводе кровь сдавал раз 50. Его вторая отрицательная помогает людям уже 20 лет. Говорит: пока есть силы, донорство не оставит.



«Мне предложили в какой-то момент быть изоиммунным донором. Это очень такая серьезная вещь. Я могу ошибаться, но суть процедуры в том, что мне вводят лекарство, и моя кровь становится очень ценной. Мне это не трудно, а я могу помочь людям. То есть я попробовал, я легко сдаю кровь, я не испытываю никаких трудностей с этим», – рассказал начальник технологического бюро Минского моторного завода Дмитрий Лепеш.

В очереди – десятки человек. Много новичков. Двадцатилетний Владислав Лукашенок – новый сотрудник на предприятии. Донором станет впервые. Волнуется.



«Сначала как-то прийти в себя, потому что мне за руль сегодня садиться, домой ехать, походить, попить воды, через часик уже поехать домой отдыхать. Цель – помочь людям, другим людям. Если кому-то моя кровь понадобится, это будет очень хорошо», – рассказал слесарь Минского моторного завода Владислав Лукашенок.

Перед процедурой – тщательная проверка. Врачи измеряют давление и уровень кислорода в крови. Проводят опрос: у доноров не должно быть хронических заболеваний. Под присмотром добровольцы и после процедуры. Для восстановления сил им дают воду, гематоген и сладкий чай.



«Эта кровь нужна людям, то есть они априори не здоровы, это какие-то острые ситуации, кровопотеря какая-то. Конечно, этим людям нужна именно чистая кровь, которая проверенная, потому что для них переливание – это уже большой стресс для организма и своего рода оперативное вмешательство», – рассказала врач-терапевт отделения заготовки крови и ее компонентов в выездных условиях Александра Баламатюк.

На белорусских предприятиях дни донора проводят четыре раза в год. Благодаря сотрудникам в стране сформирован резервный запас крови. Больше всего в хранилище – первой и второй групп крови. Но достаточно и самой редкой – четвертой.

В качестве вознаграждения доноры получают выплату в 147 белорусских рублей. Это около трех с половиной тысяч российских.