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День донора на Минском моторном заводе: десятки сотрудников сдали кровь
22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День донора на Минском моторном заводе. Десятки сотрудников пришли сдать кровь, которая необходима для пациентов и производства медицинских препаратов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Дмитрий Лепеш – почетный донор. За время работы на заводе кровь сдавал раз 50. Его вторая отрицательная помогает людям уже 20 лет. Говорит: пока есть силы, донорство не оставит.
В очереди – десятки человек. Много новичков. Двадцатилетний Владислав Лукашенок – новый сотрудник на предприятии. Донором станет впервые. Волнуется.
Перед процедурой – тщательная проверка. Врачи измеряют давление и уровень кислорода в крови. Проводят опрос: у доноров не должно быть хронических заболеваний. Под присмотром добровольцы и после процедуры. Для восстановления сил им дают воду, гематоген и сладкий чай.
На белорусских предприятиях
В качестве вознаграждения доноры получают выплату в 147 белорусских рублей. Это около трех с половиной тысяч российских.
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На белорусских предприятиях дни донора проводят четыре раза в год. Благодаря сотрудникам в стране сформирован резервный запас крови.
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