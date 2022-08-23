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На предприятиях Беларуси стало больше отечественного сырья

23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В июне Беларусь поставила в Россию максимальное количество товаров, об этом рассказали в Национальном статистическом комитете. По поручению Александра Лукашенко рынок активно переориентируют на Россию. Какие белорусские товары пользуются спросом у соседей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Сыры и творог, сливочное масло, грузовые автомобили, тракторы и комплектующие к ним. Это топ белорусских товаров у российского покупателя. Страны сделали особый упор на региональные рынки. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем внешней торговли в Союзном государстве – 112%.

Увеличился и товарооборот со странами СНГ. Показатель заметно вырос с Узбекистаном, Арменией и Кыргызстаном.

При этом белорусские статистики отмечают снижение в объемах импортного сырья. Производства переходят на «всё своё».

«С 2011 года идет постепенное снижение импортной составляющей в затратах на производство и в реализацию продукции. Если в 2011 году данная доля составляла 37,6%, то в первом полугодии 2022-го она составила 28,6%. Это говорит о том, что идет замещение на комплектующие отечественного производства, изделия и сырье», – отметила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Больше белорусского стало в промышленности, фармацевтике, продовольствии. С начала года ВВП страны увеличивают горнодобывающая отрасль, туризм, здравоохранение и социальные услуги, творчество, спорт, развлечение и отдых. Сохранился низкий показатель безработицы. Занятости нет лишь у 3,6% трудоспособного населения.

В Беларуси за прошлый год объем внешней торговли товарами с Россией превысил 40 миллиардов долларов. За четверть века этот показатель вырос в шесть раз.

Добавим, что 23 августа в Беларуси отметят День работников государственной статистики. Ведомству исполнится 102 года.



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По сравнению с первым кварталом прошлого года объем внешней торговли в Союзном государстве составил 112%.
 
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