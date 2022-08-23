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Как отвязать договор аренды от валюты и что будет, если этого не сделать? Разбираемся с юристом
23.08.2022 11:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024-го для арендодателей
Сказано, как не нужно делать, но не установлено, как сделать правильно
— Остался месяц, чтобы внести изменения в договоры с привязкой к иностранной валюте. Для этого следует действовать согласно общим правилам приведения договора в соответствие с законодательством (ст. 4, 5, абз. 2 ст. 7 Закона от 18.07.2022 № 197-З).
Для арендодателя это означает лишь одно — арендная плата должна быть в белорусских рублях без привязки к курсу иностранной валюты (ст. 4 Закона об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг от 18.07.2022 № 197-З, ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК, ч. 2 ст. 11 БК).
Физические лица, сдающие в аренду жилые и (или) нежилые помещения, а также машино-места, находящихся на территории Республики Беларусь, без цели предпринимательской деятельности, также обязаны привести соответствующие договоры в соответствии с последними изменениями в законодательстве (ч. 1 подп. 1.6 п. 1 Указа № 497).
Согласно ст. 4 Закона от 18.07.2022 № 197-З, ставка арендной платы — это отсутствие эквивалента. То есть стороны обязаны исключить такой порядок определения арендной платы, как эквивалент определенной сумме в иностранной валюте. Каким должен быть новый порядок определения арендной платы, законодательство не устанавливает.
Алгоритм приведения ставки аренды по договору в соответствии с последними изменениями
— «по соглашению сторон»;
— в судебном порядке по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством или договором;
— при одностороннем отказе от договора одной из сторон в случаях, предусмотренных законодательством или договором.
Как сформулировать размер арендной платы в договоре
1. Установить размер арендной платы в твердой величине — белорусских рублях. Но при выборе такого варианта размер арендной платы будет неизменен. При таком варианте арендодателю следует предусмотреть возможность изменения размера арендной платы в одностороннем порядке.
2. Размер арендной платы за отчетный месяц фиксируется в счете, выставленном арендодателем за соответствующий месяц.
Пример: Арендодатель вправе в одностороннем порядке увеличить размер арендной платы, но не чаще ____________(периодичность увеличения), в случае если на __-ое число месяца, предшествующего изменению, официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь, увеличится по отношению к курсу, установленному на день последнего установления (в т.ч. увеличения) размера арендной платы, на ___% и более. При этом арендная плата увеличивается пропорционально увеличению официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь. В этом случае Арендодатель обязан направить Арендатору соответствующее письменное уведомление.
3. Размер арендной платы можно определить путем умножения базовой ставки на арендуемую площадь.
Оформление изменений в договоре аренды
Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды заключается в той же форме, что и сам договор:
— Дата начала действия условия о новом размере арендной платы (по общему правилу размер арендной платы будет считаться измененным по соглашению сторон с момента подписания дополнительного соглашения.
Последствия отказа привести договор в соответствие с законом
На данный момент в законодательстве нет прямого указания, что произойдет, если стороны решат не исключать эквивалент в порядке определения размера арендной платы. Но, согласно действующему законодательству, договор, который не соответствует требованиям законодательства, недействителен.
То есть для признания его недействительным обращение в суд не требуется (ст. 169 и 181 ГК). Как следствие, стороны не вправе требовать друг от друга исполнения такого договора. Поэтому с 23.09.2022 договор, который стороны не приведут в соответствие с законом от 18.07.2022 № 197-З, не будет иметь юридической силы.
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С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024-го для арендодателей установили запрет по фиксации в договоре размера ставки арендной платы в иностранной валюте, и исключений...
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