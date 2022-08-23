Лукашенко поручил усовершенствовать систему приема в вузы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы образования. Он подчеркнул: главный принцип – обеспечить равные возможности для всех, а попадать в университеты должны лучшие, передает телеканал «МИР 24».

«Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди нас просто не простят. Сколько раз мы будем возвращаться к системе образования с точки зрения ее реформирования и совершенствования? Большая часть наших граждан связана так или иначе с системой образования», – сказал Лукашенко.

Главное требование президента – видеть за экзаменами абитуриента. Система централизованного тестирования сделать это не позволяет. Количество специальностей, где необходим внутренний экзамен, увеличат. А чтобы снизить нагрузку на школьников, совместят выпускные и вступительные испытания по нескольким предметам.

Определиться с правилами вступительной кампании-2023 Александр Лукашенко поручил до конца года.