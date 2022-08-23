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Лукашенко поручил усовершенствовать систему приема в вузы
23.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы образования. Он подчеркнул: главный принцип – обеспечить равные возможности для всех, а попадать в университеты должны лучшие, передает телеканал «МИР 24».
Главное требование президента – видеть за экзаменами абитуриента. Система централизованного тестирования сделать это не позволяет. Количество специальностей, где необходим внутренний экзамен, увеличат. А чтобы снизить нагрузку на школьников, совместят выпускные и вступительные испытания по нескольким предметам.
Определиться с правилами вступительной кампании-2023 Александр Лукашенко поручил до конца года.
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Необходимо обеспечить равные возможности для всех, а попадать в университеты должны лучшие, отметил белорусский лидер.
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