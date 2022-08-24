Продажа бизнеса в Беларуси: на что стоит обратить внимание до сделки и всегда ли сделка возможна

Источник материала: ProBusiness

Продажа бизнеса — процесс, требующий детального анализа, проработки всех возможных рисков и соблюдения установленных процедур по оформлению таких сделок. За последнее время ушли или намереваются продать свой бизнес и уйти из Беларуси такие крупные компании как Wargaming, Olvi plc. (ОАО «Лидское пиво»), немецкая компания Henkel, поэтому вопрос продажи/покупки бизнеса сегодня актуален. Перед принятием таких решений важно обратить внимание на ряд вопросов, о которых эксперты юридической группы REVERA рассказали «Про бизнес».



Юлия Бурмистрова

Младший юрист REVERA law group

Никита Толканица

Руководитель проектов в сфере корпоративных процедур и структурирования REVERA law group

Все ли компании могут продать свой бизнес?

— Участники/акционеры могут продать свои доли/акции иным участникам, самой компании, а также третьим лицам. До недавнего времени ограничений в отношении таких продаж не было.

Однако, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 года № 436 утвержден перечень юридических лиц, участникам (акционерам) которых (являющимися лицами «недружественных» государств) запрещено отчуждать доли/акции. С момента вступления в силу перечня , а именно с 6 июля 2022 года не все компании имеют возможность уйти с белорусского рынка. Ограничение на продажу долей/акций введено в отношении 190 юридических лиц — конкретных участников/акционеров юридических лиц, которым запрещено отчуждать доли/акции. К ним относятся как участники/акционеры из иностранных государств, так и из Беларуси.

Поэтому, перед продажей бизнеса один из первых моментов, на который следует обратить внимание — наличие участника/акционера или компании в таком перечне. В случае, если участник/акционер или компания включены в данный перечень, продать принадлежащие доли/акции в соответствующих компаниях таким участникам/акционерам нет возможности, пока Совет министров не внесет соответствующие изменения в перечень, а участника/акционера и компанию не исключат из него.

Соблюдение антимонопольного законодательства

При продаже бизнеса следует учитывать необходимость получения согласия антимонопольного органа. Такое согласие понадобится в случае, если покупателем приобретаются голосующие акции/доли в уставном фонде компании, и при этом покупатель по результатам сделки становится владельцем более 25% или более 50% голосующих акций/долей в уставном фонде. В таком случае согласие антимонопольного органа требуется, если выполняется любое из условий:

балансовая стоимость активов компании-продавца или покупателя акций/долей на последнюю отчетную дату составляет более 200 000 базовых величин (около 2 450 000 евро), либо

выручка компании-продавца или покупателя за предшествующий календарный год (2021 год) составляет более 400 000 базовых величин (около 4 906 000 евро), либо

компания-продавец или покупатель включены в реестр субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на рынках Беларуси.

Получить согласие антимонопольного органа нужно до совершения сделки по продажи бизнеса. В большинстве случаев данная процедура носит технический характер, однако МАРТ вправе отказать в выдаче согласия, если в результате покупки долей/акций покупатель и покупаемая компания могут стать монополистами на определенном рынке или иным образом нанести ущерб конкуренции.

Государственные органы могут претендовать на покупку вашего бизнеса

Согласно действующему законодательству, такие госорганы как облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в собственность соответствующей области, г. Минска акций/долей в уставных фондах компаний с местом нахождения на территории этой области, г. Минска.

К таким компаниям относятся:

1. компании, включенные в перечни, согласованные с Советом Министров Республики Беларусь. В такие перечни включены компании, в которых доли/акции приобретались гражданами Республики Беларусь в рамках приватизации на льготных условиях (по цене на 20% ниже номинальной стоимости) и (или) в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество». Такие перечни, размещаются облисполкомами, Минским горисполкомом на их официальных сайтах (например, Гомельский облисполком имеет преимущественное право покупки акций ОАО «Коминтерн», Минский облисполком — ОАО «Свитанок» и т.д.);

2. компании, которые созданы в процессе приватизации государственных предприятий или колхозов, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Если установлено, что госорганы имеют преимущественное право на приобретение долей/акций компании, то перед продажей компания обязана уведомить облисполком, Минский горисполком о своем намерении либо разместить заявку о продаже акций в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС).

Срок, в течение которого облисполком, Минский горисполком принимает решение о покупке долей/акций компании составляет 90 календарных дней со дня получения уведомления о продаже либо со дня размещения заявки о продаже акций в БЕКАС.

Анализ бизнеса перед покупкой

Не менее важным условием, которое стоит соблюсти перед покупкой любого бизнеса, — проведение аудита (в практике продажи компаний также именуемого due diligence) компании, которая планируется к приобретению. Такой аудит может включать юридическую (legal due diligence), финансовую (financial due diligence), налоговую (tax due diligence) и иные проверки на выявление каких-либо рисков, связанных с покупкой.

В due diligence могут быть включены такие блоки, касающиеся функционирования компании, как корпоративные вопросы (анализ корпоративных документов, в частности, правомочен ли продавец вообще продать акции), соблюдение налогового законодательства, наличие каких-то обременений (например, залоги) в отношении ключевых активов компании, проверка прав на объекты интеллектуальной собственности, вовлечение компании в судебные процессы, привлечение к административной ответственности и иные вопросы, касающиеся особенностей бизнеса. После проведения due diligence покупатель бизнеса получает более ясное понимание того, что он приобретает и, исходя из полученной информации, может принимать дальнейшие решения, связанные с покупкой. Поэтому мы рекомендуем перед покупкой любого бизнеса проводить юридический аудит для понимания всех возможных рисков и последствий такого приобретения.

Таким образом, перед покупкой/продажей бизнеса рекомендуем обращать особое внимание на: — наличие или отсутствие участника/акционера или продаваемой компании в Перечне юридических лиц, участникам (акционерам) которых (являющимися лицами «недружественных» государств) запрещено отчуждать доли/акции; — необходимость получения согласия МАРТ перед покупкой бизнеса; — наличие преимущественного права покупки бизнеса у госорганов; — необходимость проведения аудита компании, которая является предметом сделки.

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