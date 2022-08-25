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О чем пишут мировые СМИ: засуха в Китае и первый в мире министр по кофе
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Засуху в Китае признали самой сильной за всю историю наблюдений. Власти страны предупредили, что из-за погодных условий осенний урожай находится «под серьезной угрозой», сообщает
В Папуа-Новой Гвинее назначили министра по кофе. Это первый в мире случай учреждения подобной должности, сообщает
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Рекордная засуха в Китае угрожает осеннему урожаю, предупредили власти страны. В Папуа-Новой Гвинее впервые в мире учредили должность министра по кофе.
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