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О чем пишут мировые СМИ: засуха в Китае и первый в мире министр по кофе

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Засуху в Китае признали самой сильной за всю историю наблюдений. Власти страны предупредили, что из-за погодных условий осенний урожай находится «под серьезной угрозой», сообщает France 24. На юге Китая был зафиксирован самый продолжительный период высоких температур и отсутствия осадков с 1961 года (начала регулярного мониторинга). Падение воды в крупных гидроэлектростанциях вынудило ряд городов начать экономить электроэнергию. Национальная метеорологическая служба выпустила новое предупреждение о засухе и призвала правительства 11 провинций активизировать меры реагирования на ЧС.

В Папуа-Новой Гвинее назначили министра по кофе. Это первый в мире случай учреждения подобной должности, сообщает The Guardian. Такой шаг связан со стремлением правительства развивать ключевые отрасли сельского хозяйства. В последние годы гвинейский кофе стал востребованным в других странах, его закупают США, Австралия и Япония. Власти страны подчеркнули, что кофейная промышленность нуждается в возрождении. Также в Папуа-Новой Гвинее появился министр пальмового масла.

В Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков. В настоящее время отстрел этих животных запрещен, но срок запрета истекает 1 января 2023 года, сообщает «Казахстанская правда». Недавно сайгак считался краснокнижным видом. Но в последние годы популяция резко возросла, и возникла необходимость контролировать ее численность. Вопрос о разрешении охоты находится на рассмотрении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/4 турнира в Кливленде. Она одержала победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо, сообщает БелТА. Соперница Саснович в следующем матче еще не определена. Белорусская спортсменка сыграет с победительницей игры между американкой Мэдисон Бренгл (63-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Екатериной Александровой (28). Напомним, Саснович является 36-й ракеткой мира.

Учебные заведения Туркменистана 1 сентября вернутся к работе в стандартном режиме. Это произойдет впервые за два года, сообщает Turkmenportal. С 2020 года в Туркменистане действовали специальные меры по предотвращению проникновения в страну инфекционных заболеваний. Они включали, в частности, посменное обучение. В новом учебном году власти страны приняли решение отменить их.



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Рекордная засуха в Китае угрожает осеннему урожаю, предупредили власти страны. В Папуа-Новой Гвинее впервые в мире учредили должность министра по кофе.
 
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