Стилисты собрали комплекты одежды для педагогов минской школы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дресс-код для учителей. В одной из минских школ для педагогов подобрали комплекты одежды. С каждым преподавателем поработал профессиональный стилист, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Жакет, брюки и жилет – элегантный образ учителя готов. Подобрать деловой наряд Ольге Рождаевой помогает дизайнер одежды. Для педагогов этой школы предприятия отшили несколько коллекций. Собрать «капсулу» на сезон можно за несколько минут. Элементы одежды – как конструктор: гармонично сочетаются друг с другом.

«Я считаю, что именно в одежде делового стиля женщина чувствует себя очень дорого всегда. Ни один стиль не придает женщине вот этой строгости, лоска. Классный, крутой арсенал в одежде для нового учебного года», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №101 Минска Ольга Рождаева.

На вешалках – одежда свободного кроя, яркие детали и структурные аксессуары. Стилисты учли не только модные тенденции, но и сделали акцент на удобство. Коллекции отшили из натуральных тканей белорусского производства.

«Модели мы разрабатываем каждый год, под веяния моды, под какие-то требования моды. Это и цвет может быть особенный, яркий, это может быть принт тоже достаточно интересный, поэтому, конечно, классика дополняется современностью», – рассказала заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталья Мурашко.

Теперь у педагогов этой школы своя форма и отличительные знаки одежды. В день знаний они встретят учеников в маленьких черных платьях и белых кружевных воротниках. Дизайнеры вдохновились работами известного модельера Коко Шанель.

«Мы стремимся создать индивидуальный образ для каждого педагога, но один элемент, который объединял бы всех, он нашел место. Это белый воротник с разными элементами кружев. Он нашел положительный отклик и действительно понравился очень многим. Наверное, напомнил что-то из старого образования или понравилась чистота, белизна», – рассказала директор школы №101 Минска Жанна Сакович.

Купить деловую одежду педагоги могли прямо в школе. Женский костюм «тройка» обошелся в 200 белорусских или в 4 700 российских рублей. Перед покупкой – консультация модельеров: о видах делового стиля, правилах цветовых и фактурных сочетаний.



Единую форму одежды с этого года будут носить и ученики. Каждая школа выбрала отличительный элемент. Самыми популярными оказались галстуки и жилетки с эмблемами учебного заведения.