Лукашенко поздравил витебчан с рекордными показателями уборочной кампании

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси аграрии Витебской области намолотили миллион тонн зерна. Таких показателей там достигали лишь дважды за всю историю. Об этом рассказал губернатор Александр Субботин во время доклада президенту страны Александру Лукашенко, передает «МИР 24».

Белорусский лидер поздравил витебчан с такими результатами. Им осталось убрать 10% площадей. Президент заметил: не нужно стараться перевыполнить план всеми способами. Например, кукурузу лучше заготовить на корм для животноводства, а не на зерно. Также Лукашенко заострил внимание на севе озимых культур.

«Нам надо аккуратно к этому подходить. На месте, я думаю, председатели райисполкомов и руководители хозяйств должны разобраться. А ваш уже контроль, чтобы мы не перегибали: вот миллион получили зерна, надо полтора. Нет. Надо столько, сколько надо. Особенно сейчас. И второй момент – посеять. Все-таки Витебская область – зона рискованного земледелия. Надо очень оперативно освобождать поля после уборки», – сказал Лукашенко.

Всего по стране убрано больше семи с половиной миллионов тонн зерна.