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Лукашенко поздравил витебчан с рекордными показателями уборочной кампании
29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси аграрии Витебской области намолотили миллион тонн зерна. Таких показателей там достигали лишь дважды за всю историю. Об этом рассказал губернатор Александр Субботин во время доклада президенту страны Александру Лукашенко, передает «МИР 24».
Белорусский лидер поздравил витебчан с такими результатами. Им осталось убрать 10% площадей. Президент заметил: не нужно стараться перевыполнить план всеми способами. Например, кукурузу лучше заготовить на корм для животноводства, а не на зерно. Также Лукашенко заострил внимание на севе озимых культур.
Всего по стране убрано больше семи с половиной миллионов тонн зерна.
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Аграрии Витебской области намолотили миллион тонн зерна. Таких показателей там достигали лишь дважды за всю историю.
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