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Как обмениваться электронными документами между контрагентами Беларуси и России
30.08.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 2021 году в Беларуси внедрены две крупные государственные программы, предполагающие использование электронных накладных. Ожидаемо, что к электронному обмену документами будут подключаться все больше компаний. И, скорее всего, с 2023 года трансграничная торговля между контрагентами Беларуси и России тоже будет осуществляться с использованием электронного документооборота. Директор компании «Электронные документы и накладные» Вера Куницкая рассказала, какой бизнес должен подумать об этом в первую очередь и как все реализовать.
Что это значит для компаний?
— Электронный документооборот все более активно развивается в Беларуси. На этот процесс влияет несколько факторов: сами компании понимают выгоду от внедрения ЭДО в свою компанию, также драйвером развития служит запуск государственных программ и их обязательность.
С 2021 года обязательно маркировать:
А прослеживать:
И компаниям нужно понимать, что в целом оборот вышеуказанных групп товаров должен проводиться с использованием электронных накладных. Если контрагенты находятся на территории Республики Беларусь и реализуют, например, шины, то алгоритм действий достаточно прост:
Что делать, когда твой контрагент находится в России?
За последние 10 лет Беларусь стала одним из ключевых поставщиков продовольствия в Россию. Поэтому сейчас важна организация трансграничного обмена EDI между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Желание перейти к электронному обмену документами уже давно появилось у торговых сетей, производителей и поставщиков обеих стран, о чем свидетельствуют их обращения и индивидуальные запросы.
Сегодня у контрагентов Беларуси и их партнеров в других странах есть возможность обмениваться заказами, заявками, уведомлениями об отгрузке и т.д.
Каким образом это работает?
Компания в Республике Беларусь подключается к аттестованному EDI-провайдеру, далее контрагент в другой стране также подключается к своему провайдеру и таким образом реализуется обмен. Между провайдерами разных стран существует роуминговое соединение, благодаря которому осуществляется такой обмен.
Что необходимо контрагенту в Беларуси:
Трансграничная торговля между странами с использованием ЭЦП
МНС Республики Беларусь и ФНС Российской Федерации уже провели два пилотных проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле с применением механизма доверенной третьей стороны.
Во времяя первого этапа была разработана и протестирована технология обмена товаросопроводительными документами, подписанными электронными подписями в соответствии с законодательствами. Электронный обмен прошел через операторов электронного документооборота, а подписи проверялись с применением механизма доверенной третьей стороны. Во время второго этапа апробировано оформление в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождений, выявленных при приемке товаров. Все это проверяли на реальных субъектоах хозяйствования.
По результатам подготовлен и утвержден
Если план будет выполнен, то уже в 2023 году может появиться возможность избавиться от оформления бумажных документов при трансграничной торговле между двумя странами по согласованным перечням документов.
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В 2021 году в Беларуси внедрены две крупные государственные программы, предполагающие использование электронных накладных. Ожидаемо, что к электронному обмену...
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