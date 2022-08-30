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Как обмениваться электронными документами между контрагентами Беларуси и России

30.08.2022 08:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как обмениваться электронными документами между контрагентами Беларуси и России

В 2021 году в Беларуси внедрены две крупные государственные программы, предполагающие использование электронных накладных. Ожидаемо, что к электронному обмену документами будут подключаться все больше компаний. И, скорее всего, с 2023 года трансграничная торговля между контрагентами Беларуси и России тоже будет осуществляться с использованием электронного документооборота. Директор компании «Электронные документы и накладные» Вера Куницкая рассказала, какой бизнес должен подумать об этом в первую очередь и как все реализовать.

Как обмениваться электронными документами между контрагентами Беларуси и России
Вера Куницкая
Директор компании «Электронные документы и накладные»

Что это значит для компаний?

— Электронный документооборот все более активно развивается в Беларуси. На этот процесс влияет несколько факторов: сами компании понимают выгоду от внедрения ЭДО в свою компанию, также драйвером развития служит запуск государственных программ и их обязательность.

В 2021 году были внедрены две крупные государственные программы: маркировка товаров и прослеживаемость товаров.

Маркировка товаров — это нанесение на продукцию унифицированных контрольных знаков или средств идентификации, которые бывают защищенными и незащищенными. При осуществлении оборота товаров с нанесенными незащищенными средствами идентификации обязательно использование электронных накладных.

Прослеживаемость товаров — это возможность отслеживания движения товаров на пути от производителя к конечному покупателю на внутреннем рынке ЕАЭС.

С 2021 года обязательно маркировать:

  • молочную продукцию;
  • сыры;
  • мороженое;
  • товары легкой промышленности;
  • обувь.

А прослеживать:

  • шины
  • покрышки
  • холодильники
  • морозильники.
  • С 1 декабря 2022 года — велотовары и велосипеды.

И компаниям нужно понимать, что в целом оборот вышеуказанных групп товаров должен проводиться с использованием электронных накладных. Если контрагенты находятся на территории Республики Беларусь и реализуют, например, шины, то алгоритм действий достаточно прост:

  1. Получить GLN (Global Location Number или Глобальный номер расположения) — единый международный идентификационный номер участника электронного документооборота;
  2. Подключиться к аттестованному EDI-провайдеру.
  3. Иметь ключ ЭЦП.
  4. Начать работу с электронными накладными, выбрав удобный вариант работы: личный кабинет, 1С, API, мобильное приложение.

EDI (Electronic Data Interchange, Электронный обмен данными) — технология, позволяющая обмениваться коммерческой информацией между организациями в структурированном цифровом виде, основанном на регламентированных форматах и стандартах сообщений.

Что делать, когда твой контрагент находится в России?

За последние 10 лет Беларусь стала одним из ключевых поставщиков продовольствия в Россию. Поэтому сейчас важна организация трансграничного обмена EDI между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Желание перейти к электронному обмену документами уже давно появилось у торговых сетей, производителей и поставщиков обеих стран, о чем свидетельствуют их обращения и индивидуальные запросы.

Сегодня у контрагентов Беларуси и их партнеров в других странах есть возможность обмениваться заказами, заявками, уведомлениями об отгрузке и т.д.

Как обмениваться электронными документами между контрагентами Беларуси и России

Каким образом это работает?

Компания в Республике Беларусь подключается к аттестованному EDI-провайдеру, далее контрагент в другой стране также подключается к своему провайдеру и таким образом реализуется обмен. Между провайдерами разных стран существует роуминговое соединение, благодаря которому осуществляется такой обмен.

Что необходимо контрагенту в Беларуси:

  1. Получить GLN.
  2. Подключиться к аттестованному EDI-провайдеру.
  3. Приступить к работе по EDI со своим партнером из другой страны.

Трансграничная торговля между странами с использованием ЭЦП

МНС Республики Беларусь и ФНС Российской Федерации уже провели два пилотных проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле с применением механизма доверенной третьей стороны.

Во времяя первого этапа была разработана и протестирована технология обмена товаросопроводительными документами, подписанными электронными подписями в соответствии с законодательствами. Электронный обмен прошел через операторов электронного документооборота, а подписи проверялись с применением механизма доверенной третьей стороны. Во время второго этапа апробировано оформление в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождений, выявленных при приемке товаров. Все это проверяли на реальных субъектоах хозяйствования.

По результатам подготовлен и утвержден план мероприятий по реализации схемы трансграничного электронного документооборота на все хозяйствующие субъекты Беларуси и России. Таким образом, планируется ввести стандарты взаимодействия операторов электронного документооборота, составить перечни документов, обмен которыми возможен с помощью согласованных схем трансграничного электронного документооборота, а также согласовать рекомендации для бизнеса и профессиональных участников рынка по организации услуг ЭДО.

Если план будет выполнен, то уже в 2023 году может появиться возможность избавиться от оформления бумажных документов при трансграничной торговле между двумя странами по согласованным перечням документов.

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