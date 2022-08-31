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Мотивация ключевых сотрудников: объявлена тема бизнес-воркшопа закрытой встречи AMDG Golf Club

31.08.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Мотивация ключевых сотрудников: объявлена тема бизнес-воркшопа закрытой встречи AMDG Golf Club

8 сентября digital-агентство AMDG проведет ежегодную закрытую встречу для крупнейших рекламодателей Беларуси AMDG Golf Club, в рамках которой партнер мероприятия Lerna Corp проведет бизнес-воркшоп для участников.

Тема воркшопа — “Мотивация ключевых сотрудников”.

Мотивация ключевых сотрудников: объявлена тема бизнес-воркшопа закрытой встречи AMDG Golf Club

 

Бизнес-тренером для гостей станет Марина Арефьева.

Изображение “Марина Арефьева”

— Сертифицированный бизнес-тренер и коуч “ICU”

— Обладает научной степенью магистра педагогических наук

— Является магистром по специализации «Технологии управления персоналом»

— В течение 10 лет выстраивает HR-процессы, специализируется в построении корпоративных учебных центров и отделов обучения

Участники воркшопа:

— Узнают 3 концепции мотивации и способы их применения в команде

— Разберутся, как выявить мотиваторы сотрудников с помощью проективных вопросов

— Примут участие в интерактиве с карточками с проективными вопросами

О встрече

AMDG Golf — это ежегодная закрытая встреча крупнейших рекламодателей Беларуси, организатором которой является digital-агентство AMDG.

Почему гольф?

Гольф развивает стратегическое мышление, командный дух, целеустремленность и выносливость – эти качества как никогда важны в бизнесе. Участники встречи познакомятся с основами игры в гольф, отдохнут от рутины и в неформальной обстановке узнают своих бизнес-партнеров с новой стороны.

Дополнительная информация

Дата: 8 сентября

Начало: 11:00

Место проведения: MINSK GOLF CLUB, 2 км от МКАД, ЖК "Зеленая Гавань"

Зарегистрироваться и узнать больше о мероприятии AMDG Golf вы можете по ссылке.

Официальный партнер мероприятия

Lerna Corp ― корпоративная платформа онлайн-курсов.

 
 
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8 сентябряdigital-агентствоAMDG проведет ежегодную закрытую встречу для крупнейших рекламодателей Беларуси AMDG Golf Club, в рамках которой партнер мероприятия Lerna Corp...
 
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