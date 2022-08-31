|
Мотивация ключевых сотрудников: объявлена тема бизнес-воркшопа закрытой встречи AMDG Golf Club
31.08.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
8 сентября digital-агентство AMDG проведет ежегодную закрытую встречу для крупнейших рекламодателей Беларуси
Тема воркшопа — “Мотивация ключевых сотрудников”.
Бизнес-тренером для гостей станет Марина Арефьева.
— Сертифицированный бизнес-тренер и коуч “ICU”
— Обладает научной степенью магистра педагогических наук
— Является магистром по специализации «Технологии управления персоналом»
— В течение 10 лет выстраивает HR-процессы, специализируется в построении корпоративных учебных центров и отделов обучения
Участники воркшопа:
— Узнают 3 концепции мотивации и способы их применения в команде
— Разберутся, как выявить мотиваторы сотрудников с помощью проективных вопросов
— Примут участие в интерактиве с карточками с проективными вопросами
О встрече
AMDG Golf — это ежегодная закрытая встреча крупнейших рекламодателей Беларуси, организатором которой является
Почему гольф?
Гольф развивает стратегическое мышление, командный дух, целеустремленность и выносливость – эти качества как никогда важны в бизнесе. Участники встречи познакомятся с основами игры в гольф, отдохнут от рутины и в неформальной обстановке узнают своих бизнес-партнеров с новой стороны.
Дополнительная информация
Дата: 8 сентября
Начало: 11:00
Место проведения:
Зарегистрироваться и узнать больше о мероприятии AMDG Golf вы можете
Официальный партнер мероприятия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 сентябряdigital-агентствоAMDG проведет ежегодную закрытую встречу для крупнейших рекламодателей Беларуси AMDG Golf Club, в рамках которой партнер мероприятия Lerna Corp...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)