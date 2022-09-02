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Лукашенко поручил модернизировать убыточные агропредприятия

02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Модернизация сельского хозяйства стала главной темой поездки Александра Лукашенко в Минскую область. Президент поставил задачу свести к минимуму количество неэффективных предприятий, сообщает «МИР 24».

Как превратить убыточное хозяйство в прибыльное, показали на примере филиала крупного агрокомбината. Он выкупил местное сельхозпредприятие, провел модернизацию, наладил выращивание птицы и полный цикл производства: от поля до готового продукта. Александр Лукашенко уверен: такой опыт может стать спасительным для хозяйств, которые «ушли в минус».

«Здесь совпадение интересов. Первое, здесь есть земли, которые не дают того результата, который нам хочется. У нас есть земли, деревни, люди и так далее, а у него есть производство. И на этом производстве не хватает зерна, кормов. Он бы мог и дальше недостаток кормов, а это зерно, закупать и жил бы припеваючи. Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Пусть думают! У нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней. Вот простая арифметика», – отметил глава государства.

Доложили президенту и о ходе уборочной кампании. На сегодня остаются засеянными три процента площадей.



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Президент поставил задачу свести их количество к минимуму.
 
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