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Лукашенко поручил модернизировать убыточные агропредприятия
02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Модернизация сельского хозяйства стала главной темой поездки Александра Лукашенко в Минскую область. Президент поставил задачу свести к минимуму количество неэффективных предприятий, сообщает «МИР 24».
Как
«Здесь совпадение интересов. Первое, здесь есть земли, которые не дают того результата, который нам хочется. У нас есть земли, деревни, люди и так далее, а у него есть производство. И на этом производстве не хватает зерна, кормов. Он бы мог и дальше недостаток кормов, а это зерно, закупать и жил бы припеваючи. Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Пусть думают! У нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней. Вот простая арифметика», – отметил глава государства.
Доложили президенту и
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Президент поставил задачу свести их количество к минимуму.
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