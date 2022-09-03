Антикризисный план: Лукашенко оценил объединение убыточного хозяйства с крупным производством

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил одно из предприятий крупного агрокомбината в Минской области. Объединив убыточное хозяйство с крупным производством, там создали цех по переработке мясной продукции. Об антикризисном плане главы государства рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Все колбасные изделия – без нитратов, с натуральными специями, уверяют на предприятии. Продукция из птицы – визитная карточка агрокомбината. Ее полюбили в России, Китае и еще в десятке стран. Увеличивать масштабы и завоевывать новые рынки – такую задачу ставит руководство. Для этого берут хозяйства, которые не приносят прибыль. Агрокомбинат уже развернулся в восьми районах Минской области. А в Крупках за пять лет удалось наладить производство полного цикла, с собственной сырьевой базой.

«Навели здесь порядок. Привели технологию. Наши специалисты разобрались с птицеводством. Плюс мы запустили комбикормовые заводы. Теперь это тоже замкнутый цикл производства. Они сами производят зерно, сами перерабатывают, сами себя кормят», – рассказал генеральный директор агрокомбината Владимир Лукьянов.

Это хороший антикризисный план для убыточных хозяйств, уверен Александр Лукашенко. Таких только по Минской области почти четверть. Их либо предстоит восстановить с нуля, либо отдать «под крыло» промышленным предприятиям, либо, как в этом случае, объединить с более крупным игроком.

«Здесь совпадение интересов. Первое, здесь есть земли, которые не дают того результата, который нам хочется. У нас есть земли, деревни, люди и так далее. А у него есть производство. И на этом производстве не хватает зерна, кормов. Он бы мог и дальше закупать это зерно и жил бы припеваючи. Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Пусть думают. У нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней, да и говядину. Вот простая арифметика», – заявил Лукашенко.

Отдать убыточное хозяйство в частные руки не выход из ситуации, считает президент. На селе нужны не только рабочие места. Кто-то должен выполнять еще и социальную функцию: создавать инфраструктуру, возводить жилье. И продажа предприятий возможна только на таких условиях.

«Почему я держусь за крупнотоварные хозяйства, за эти колхозы, совхозы. Они деревню держат. Эти председатели тащат на себе вот эту социалку, которой должно заниматься государство. Для меня они и для вас люди государственные. У нас такая политика государства. Ты, фермер, хочешь забрать земли? Доводи до ума и работай. Этим самым мы поднимаем, спасаем деревню и даем работу людям на земле. Так должно быть», – сказал президент Беларуси.

В центре внимания Лукашенко и ход уборочной кампании. Поля почти убраны, аграрии идут на рекорд. Лукашенко призывает задуматься, так ли важно перевыполнить план. Планку в 11 миллионов тонн можно достичь за счет кукурузы. Но у этой культуры есть еще одно, не менее важное применение – корм для животных.

«Для бедного хозяйства кукурузный силос – это спасение. Для животноводства это хорошее дело. Не надо гнаться за 11 миллионами тонн зерна. Мы можем его получить. Рапс, кукуруза, колосовые, просо, гречиха и прочее. Но надо ли нам столько зерна? Посмотрите. Не настаивая, не командуя никем, сколько нам надо еще зерна. Не надо рвать когти, чтобы потом хвастаться», – отметил Лукашенко.

Этот год станет для аграриев отправной точкой. Цифры по нынешнему урожаю будут планкой на будущее, заявил президент.

По словам Александра Лукашенко, сейчас 25% хозяйств в Минской области нужно спасать.