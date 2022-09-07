Лукашенко уточнил, кто может попасть под амнистию к Дню народного единства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под амнистию в Беларуси попадут больше восьми тысяч человек. Законопроект обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Документ рассмотрит специальная комиссия, сообщает «МИР 24».

Провести амнистию планируют ко Дню народного единства 17 сентября. Под нее попадут люди с ограничениями по здоровью, многодетные, а также одинокие матери. Главное условие – преступление не должно быть тяжким, осужденный должен раскаяться. Еще одно требование президента – индивидуальный подход к каждому случаю.

«Хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Обсудили и поправки в Закон о гражданстве. В документе много нововведений. В некоторых случаях процесс получения белорусского паспорта упростят. Также среди предложений и возможность лишить гражданства тех людей, которые совершили преступление и скрываются за границей, продолжая действовать в ущерб стране.

«В первую очередь это террористы, которые совершили террористические акты на территории Республики Беларусь и находятся за пределами Республики Беларусь. В обязательном порядке должно быть решение суда о заочном их осуждении, вступившее в законную силу. Потом по инициативе вносится предложение о лишении гражданства», – уточнил министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков.

Таким людям могут запретить въезжать в страну в течение 30 лет. Среди нововведений – обязанность гражданина Беларуси информировать службы о приобретении второго гражданства.