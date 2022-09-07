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Лукашенко уточнил, кто может попасть под амнистию к Дню народного единства
07.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под амнистию в Беларуси попадут больше восьми тысяч человек. Законопроект обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Документ рассмотрит специальная комиссия, сообщает «МИР 24».
Провести амнистию планируют ко Дню народного единства 17 сентября. Под нее попадут люди с ограничениями по здоровью, многодетные, а также одинокие матери. Главное условие – преступление не должно быть тяжким, осужденный должен раскаяться. Еще одно требование президента – индивидуальный подход к каждому случаю.
Обсудили и поправки в Закон о гражданстве. В документе много нововведений. В некоторых случаях процесс получения белорусского паспорта упростят. Также среди предложений и возможность
«В первую очередь это террористы, которые совершили террористические акты на территории Республики Беларусь и находятся за пределами Республики Беларусь. В обязательном порядке должно быть решение суда о заочном их осуждении, вступившее в законную силу. Потом по инициативе вносится предложение о лишении гражданства», – уточнил министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков.
Таким людям могут запретить въезжать в страну в течение 30 лет. Среди нововведений – обязанность гражданина Беларуси информировать службы о приобретении второго гражданства.
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Президент Беларуси подчеркнул, что к каждому случаю должен быть индивидуальный подход.
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