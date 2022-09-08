ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь часть своих экспортных грузов направит через порты Мурманска

08.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские товары отправятся на экспорт через порты Мурманска. Об этом договорились глава республики Александр Лукашенко и губернатор российского региона. Андрей Чибис посетил Минск с официальной делегацией, сообщает «МИР 24».

«Мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то что мы очень тесно привязаны и в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга. Есть там, по-моему, небольшой вопрос, который касается стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. Знаю, что это вопрос федерального правительства. Тем не менее, если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить миллионы тонн, чтобы развивать это направление», – заявил Александр Лукашенко.

«Уверен, что все экономические вопросы с точки зрения даже стоимости доставки грузов решаемы. Мы очень плотно работаем и с РЖД, и с федеральным правительством. Здесь у нас есть полное взаимопонимание и поддержка», – отметил губернатор Мурманской области.

Речь идет о поставках сельскохозяйственной, пассажирской и карьерной техники. Сейчас поставки белорусской техники идут в основном через балтийские порты.

Также Александр Лукашенко обсудил со своим гостем сотрудничество в строительной сфере и рост товарооборота. За первое полугодие он вырос на 23%. Западные санкции позволили развивать новые направления работы. В первую очередь в сфере логистики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили поставки сельскохозяйственной, пассажирской и карьерной техники.
 
Новости дня
Новости разные
 
В акции «Беларусь Единая» приняли участие 600 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2022
Mir24.TV Belarus
08.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика