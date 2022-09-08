Беларусь часть своих экспортных грузов направит через порты Мурманска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские товары отправятся на экспорт через порты Мурманска . Об этом договорились глава республики Александр Лукашенко и губернатор российского региона. Андрей Чибис посетил Минск с официальной делегацией, сообщает «МИР 24».

«Мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то что мы очень тесно привязаны и в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга. Есть там, по-моему, небольшой вопрос, который касается стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. Знаю, что это вопрос федерального правительства. Тем не менее, если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить миллионы тонн, чтобы развивать это направление», – заявил Александр Лукашенко.

«Уверен, что все экономические вопросы с точки зрения даже стоимости доставки грузов решаемы. Мы очень плотно работаем и с РЖД, и с федеральным правительством. Здесь у нас есть полное взаимопонимание и поддержка», – отметил губернатор Мурманской области.

Речь идет о поставках сельскохозяйственной, пассажирской и карьерной техники. Сейчас поставки белорусской техники идут в основном через балтийские порты.

Также Александр Лукашенко обсудил со своим гостем сотрудничество в строительной сфере и рост товарооборота. За первое полугодие он вырос на 23%. Западные санкции позволили развивать новые направления работы. В первую очередь в сфере логистики.