В акции «Беларусь Единая» приняли участие 600 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знать свое прошлое, понимать настоящее и предвидеть будущее. Так можно сформулировать цель акции «Беларусь Единая», передает телеканал «МИР 24».

Форум прошел в городе Речица Гомельской области и собрал около 600 участников. Это молодежь, политологи, депутаты и представители общественных организаций. Спикеры уверены, что белорусы сейчас проявляют особый интерес к истории страны, к традициям регионов. С этого года в вузах студенты будут изучать новый предмет – историю белорусской государственности.

«Белорусы хотят разобраться в своем прошлом, хотят разобраться в истории. Чтобы более четко и ясно представлять настоящее и видеть перспективы. Ведь без истории невозможно обрисовать никакую перспективу», – сказал председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

В Гомельской области прошла первая встреча. Подобные запланированы во всех регионах республики. Все это приурочено ко Дню Единения белорусского народа. Его отметят 17 сентября.