Погода в СНГ: в Кыргызстане приступили к сбору хлопка, у оленей в Беловежской пуще начался рев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый холодный день с начала сентября ждет сегодня москвичей. Температура воздуха в четверг не прогреется выше 11 градусов. Днем преимущественно облачно, вечером местами дождь. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане стабильно тепло. В Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 32, будет без дождей. Также сухо и еще немного жарче на юге республики. Это отличные условия для созревания хлопка. В Джалал-Абадской и Ошской областях уже начали собирать мягкий урожай. Если погода не подведет, уборка хлопка продлится до октября. На полях, в основном, трудятся женщины, так как эта работа кропотливая и требует аккуратности.

Беларусь

В Минске плюс 16 и солнечно. Из-за сухой погоды объявлен красный уровень опасности: леса закрыты для посещения почти во всех районах Беларуси, несмотря на то, что ночью уже около нуля.

Ночную прохладу любят благородные олени. У них начался брачный период. Чем прохладнее, тем громче они ревут. В дождь, они ведут себя тише или вовсе молчат. В Беловежской пуще 24 сентября организуют праздник, чтобы туристы могли услышать рев оленей.

Казахстан

В Казахстане по-осеннему прохладно. На севере и западе республики ночью синоптики обещают первый минус. Вслед за заморозками на большую часть страны обрушатся дожди и прогремят грозы. Казахстанцы надеются, что такая погода усмирит пожары. Огонь бушует в нескольких областях страны. На юге по-прежнему тепло и солнечно до плюс 35.

В Алматинском зоопарке пополнение. У пары жирафов Хана и Сулу родился малыш. Пока он живет отдельно с мамой, но скоро семья воссоединится, и жирафенок познакомится с отцом и старшей сестрой. Кстати, в этом году только в секции копытных на свет появились 19 детенышей.