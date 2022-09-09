Женщины России и Беларуси встретились в Минске, чтобы обсудить актуальные вопросы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женщины России и Беларуси встретились в Минске. Там, в Национальной библиотеке, прошла встреча двух объединений. Союзы женщин обеих стран обсудили, как могут развивать совместную работу, передает «МИР 24».

Это касается, например, совместных проектов с участием молодежи. Отдельный пункт дискуссии – женщина и предпринимательство. Инициаторами такой встречи стали сотрудницы одного из белорусских банков. Они представили проект, как поддержать коллег по союзу в регионах страны.

«Мы предоставим всем женщинам регионов провести вечер в пользой для себя. Чтобы женщина почувствовала себя не только мамой, работницей, а могла бы повысить свою квалификацию, повысить финансовый уровень грамотности», – сказала заместитель председателя правления банка Юлия Ясинская.

«Очень важно знать, что волнует женщин, какие наши общие проблемы. Наша задача, организаторов, создавать условия. А в какой мере этими условиями воспользуются участники программы, это уже их задача», – добавила председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России Елена Калинина.