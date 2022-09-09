Погода в СНГ: в Кыргызстане продолжается турсезон, в Беларуси собирают виноград

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, без осадков и плюс 13 градусов будет в пятницу в Москве. В некоторых странах Содружества жаркое лето и не думает уходить. Столбики термометров показывают больше 30-ти, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Осень в Кыргызстане в этом году удивительная. В Бишкеке жарко и без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 32. Чуть прохладнее в горах. Но это не влияет на летний туристический сезон. Гости из-за рубежа продолжают приезжать в республику.

Помимо озера Иссык-Куль, туристы любят местные вершины. Различные живописные ущелья привлекают гостей не только своей красотой, но и непроходимостью. Большим спросом пользуются прогулки на лошадях. Они могут прокатить седока по самым узким и извилистым тропам.

Армения

Прохладно в Армении было недолго. Жители и гости страны насладились осенней погодой всего пару дней. Сегодня синоптики прогнозируют резкое потепление. В Ереване плюс 32. На такие температурные качели реагируют гипертоники. Врачи подтверждают, что количество вызовов «неотложки» увеличилось. Пациенты жалуются на перепады давления, головокружение и слабость.



Беларусь

На юго-западе Беларуси сегодня тепло: ожидается плюс 21. В Минске прохладнее – 17 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.



Фермеры начали сбор винограда. Плантаций сочной ягоды в Беларуси, особенно на юге страны, становится все больше. Лучше всего созревают ранние и ультраранние сорта. Попробовать белорусский виноград можно будет в субботу в Гомеле на фестивале. Участвовать в нем будут 30 фермеров со всей страны.