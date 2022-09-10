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Как стать инвестором. Сентябрьская подборка книг о биржевых и венчурных секретах
10.09.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Есть много способов стать богатым. Один из самых распространенных — создать прибыльный бизнес. Но есть люди, которые предпочитают более «тихий» успех. Они не выступают на конференциях перед многотысячными толпами, их не приглашают на телевидение или радио, чтобы рассказать о своих изобретениях. Эти люди владеют аналитическими навыками гораздо лучше, чем словом, а потому свой успех они подтверждают постоянным увеличением дохода. Это инвесторы. Они находятся в тени, но при этом влияют на бизнес во всем мире и неплохо зарабатывают. Сегодня мы предлагаем вам подборку литературы из сервиса
Семён Кибало. Инвестор за выходные. Руководство по созданию пассивного дохода
Инвестиции — дело, к которому можно подходить с разных позиций. С одной стороны, можно прочитать множество статей о том, насколько это сложное дело, требующее знаний аналитики, математики, статистики и прочего на невероятном уровне, испугаться такого высокого порога вхождения, и бросить затею. С другой стороны, существует и иная точка зрения, которая заключается в том, что инвестиции — это казино, а казино, как известно, обыграть невозможно, поэтому 90% вкладчиков в итоге оказываются в минусе, вязнут в долгах и прогорают. Но на самом деле обе этих позиции не дают истинного представления о том, чем является мир инвестиций.
Семён Кибало, предприниматель и путешественник из Санкт-Петербурга, основатель компании UniFashion.Ru, веб-студии Make My Brand, и бесшумных мероприятий, в своей
Макс Гюнтер. Принципы швейцарских финансистов. 12 аксиом успешного инвестирования
Макс Гюнтер — англо-американский журналист и писатель, сын Франца Генриха, менеджера нью-йоркского отделения ведущего швейцарского банка Swiss Bank Corporation, который в 1998-м году был объединен с Union Bank of Switzerland. Таким образом сформировалассь UBS — вторая по величине организация по управлению активами в мире и второй по величине банк в Европе. Гюнтер — автор 26 книг различной тематики, но самой известной его работой является «Аксиомы Цюриха», которая до сих пор считается одной из лучших книг по финансовой и инвестиционной грамотности. Именно с современным, дополненным и улучшенным изданием этого труда мы и предлагаем вам ознакомиться.
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Чарли Тянь. Инвестируй как гуру: Как повысить доходность и снизить риск с помощью стоимостного инвестирования
Результатом его исследований стала книга «Инвестируй как гуру: Как повысить доходность и снизить риск с помощью стоимостного инвестирования», которая объединяет опыт десятков самых успешных американских инвесторов под одной обложкой. Но, что важно, данная книга представляет собой не просто пересказ интересных случаев на бирже или сборник маленьких биографий инвесторов. Чарли Тянь не только рассказывает нам о том, как работают инвест-гуру. В этой книге он разделяет самые успешные стратегии на составляющие, анализирует их, а потом раскладывает по полочкам в виде инструментов, которыми может воспользоваться каждый, кто хочет стать крупным игроком на рынке ценных бумаг.
Благодаря этой книге можно научиться определять потенциальную доходность компаний, собрать собственный инвестиционный портфель и самому стать гуру в таком нелегком деле. Также Чарли Тянь много внимания уделяет тому, чтобы вы, как будущий инвестор, максимально снизили риски при входе в эту непростую игру с высокими ставками.
Эндрю Романс. Повелители корпоративного венчурного капитала. Реальные истории корпоративных инвесторов
Автор этой книги — соучредитель и генеральный партнер Rubicon Venture Capital, фонда венчурного капитала, инвестирующего средства в частные технологические компании, основатель и генеральный партнер фонда The Founders Club. В мире инвестиций он далеко не новичок, поэтому рассказанные в его книги истории — действительно реальны: он был их свидетелем или даже принимал в них участие. Но даже не это самое интересное в
Фактически, книга «Повелители корпоративного венчурного капитала. Реальные истории корпоративных инвесторов» представляют из себя сборник интервью, в которых люди, ставшие успешными в области инвестиций и управления венчурным капиталом, делятся своим персональным опытом. Эндрю Романс, будучи профессионалом в этой сфере, задает своим респондентам очень грамотные и интересные вопросы, на которые те с удовольствием и знанием дела отвечают.
Данная книга поможет вам взглянуть на инвестиции с самых разных точек зрения, получить бесценный опыт из первых рук и самим сформировать свою инвестиционную стратегию, которая приведет вас к успеху и сделает одним из повелителей корпоративного венчурного капитала.
Бонус. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта
Эта
Эдвин Лефевр, будучи как писателем, так и профессиональным журналистом, правдоподобно воспроизводит атмосферу биржи первой половины двадцатого века, описывает психологию инвесторов и толпы, а также размышляет о причинах скачков спроса на рынке. Роман представляет собой интерес не только как увлекательная, хорошо написанная биография известного человека, но и как учебник, который позволит лучше понимать сложный мир инвестиций и игры на бирже.
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Есть много способов стать богатым. Один из самых распространенных - создать прибыльный бизнес. Но есть люди, которые предпочитают более «тихий» успех.
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