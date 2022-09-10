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Радио «МИР»-Беларусь проводит концерт и разыгрывает призы в День города в Минске

10.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР»-Беларусь сегодня идет в народ в Минске. Столица страны празднует День города. Любимые ведущие, знакомые мелодии, конкурсы, подарки – это и многое другое подготовили для гостей сотрудники радио «МИР»-Беларусь, рассказывает корреспондент Ольга Забелич.

Погода в Минске располагает к прогулкам – сегодня плюс 15 и солнечно. Парк Победы находится в центре города, рядом река Свислочь. В парке сегодня много интерактивных площадок. Яркая, громкая и интересная – у радио «МИР»-Беларусь.

Ведущие развлекательной программы диджеи утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР»-Беларусь Катя Жаворонок и Антон Котов. Последнего радиослушатели знают больше, как Антон Палыч. Эта пара точно понимает, как поднять слушателя не только с постели, но и на сцену, чтобы станцевать танец и получить приз. Приз полагается и тем, кто сделать самое креативное селфи с праздника, разместит в интернете с хештегом Ялюблюмир.

В Минске радио «МИР»-Беларусь завершает серию развлекательных турне по стране. Ведущие побывали в Могилеве, Бресте и Гродно. Летом эти областные города отметили свои Дни рождения. Финал – 955-летие Минска.

Дневное шоу – это только начало «мирового» праздника. Вечером у Дворца спорта пройдет концерт в честь 30-летия телерадиокомпании «Мир». Организаторы обещают культурное путешествие по СНГ. На сцену выйдут артисты из разных уголков стран Содружества.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Минск сегодня отмечает День города. Столице Беларуси исполнилось 955 лет.
 
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