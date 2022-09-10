Радио «МИР»-Беларусь проводит концерт и разыгрывает призы в День города в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР»-Беларусь сегодня идет в народ в Минске. Столица страны празднует День города. Любимые ведущие, знакомые мелодии, конкурсы, подарки – это и многое другое подготовили для гостей сотрудники радио «МИР»-Беларусь, рассказывает корреспондент Ольга Забелич.

Погода в Минске располагает к прогулкам – сегодня плюс 15 и солнечно. Парк Победы находится в центре города, рядом река Свислочь. В парке сегодня много интерактивных площадок. Яркая, громкая и интересная – у радио «МИР»-Беларусь.

Ведущие развлекательной программы диджеи утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР»-Беларусь Катя Жаворонок и Антон Котов. Последнего радиослушатели знают больше, как Антон Палыч. Эта пара точно понимает, как поднять слушателя не только с постели, но и на сцену, чтобы станцевать танец и получить приз. Приз полагается и тем, кто сделать самое креативное селфи с праздника, разместит в интернете с хештегом Ялюблюмир.