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Книгу о подвиге белорусских солдат и партизан в войне 1812 года презентовали в Москве

10.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подвиг белорусских солдат и партизан в войне 1812 года – главная тема книги «Защищая Отечество». Ее презентовали в Москве в музее-панораме «Бородинская битва», сообщает «МИР 24».

Книга стала первой в серии «Библиотека Союзного государства». В ней собраны исторические материалы о белорусских пехотных полках, которые участвовали в войне. Часть документов представлена впервые.

«Задумывая новый масштабный, многотомный литературно-издательский проект, мы хотели, чтобы каждая книга тех серий, которые мы представим, для читателя была не просто набором новых фактов под единой обложкой, а чтобы это был повод и приглашение сотен тысяч людей к обсуждению», – сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Идея Отечественной войны стала краеугольным камнем русской культурной и политической традиции, фундаментом нашего национального самосознания», – отметил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Территория современной Беларуси одной из первых подверглась атаке наполеоновских войск и была оккупирована. Однако взять Бобруйскую крепость французы так и не смогли. Местные жители развернули активную партизанскую борьбу.



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