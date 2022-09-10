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Байкеры, рыцари и силач из Книги рекордов Гиннесса поздравили Минск с 955-летием

10.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Празднично и шумно сегодня в Минске. Столица Беларуси отмечает День рождения – 955 лет! Повсюду гуляния, байкеры устроили масштабный заезд, спортсмены устанавливают рекорды, а радио «МИР»-Беларусь подготовило подарки жителям и гостям Минска, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рев мотора и гул зрителей. Все внимание на главный проспект Минска. Там на несколько километров растянулась колонна байкеров. Тысячи мотоциклистов приехали закрыть мотосезон и поздравить столицу с днем рождения. Это уже стало традицией.

«Всегда с радостью приезжаем, потому что Беларусь очень солнечная страна. Нам нравится ездить к белорусам, потому что они улыбаются и машут руками», – говорит участник мотопробега Михаил Логутенко.

Следующая площадка оживила историю. Рыцари Средневековья, воины античности и советские солдаты в одном месте. Можно посидеть с варваром за тарелкой похлебки, пострелять из лука, примерить латные доспехи и увидеть рыцарский турнир.

«Нам нравятся фестивали. Приезжаешь, здесь особая атмосфера, все классно. Жить в палатке, ночевать, готовить на костре – это очень круто», – делится участник площадки «Минск Древний» Александр Додь.

Вячеслав Хоронеко поздравил город по-особенному. Многократный рекордсмен мира по гиревому спорту сегодня поставил новый рекорд. За час поднял 24-килограммовую гирю 1067 раз.

«Сегодня юбилей Минска. 955 лет. Я посвящаю этот рекорд Минску. Пользуясь случаем, хочу поздравить телеканал «МИР». Потому что у вас 30 лет, тоже юбилей. Процветания телеканалу, новых прекрасных рубрик, передач, проектов», – сказал многократный чемпион мира и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.

Сцена в парке Победы собрала поклонников радио «МИР»-Беларусь. Самым креативным слушателям достались призы. Достаточно было сделать селфи с праздника и разместить в интернете с хештегом Ялюблюмир. Вечером у Дворца спорта состоится концерт в честь 30-летия телерадиокомпании «Мир».



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Теги: Минск
 
 
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Вячеслав Хоронеко за час поднял 24-килограммовую гирю 1067 раз и посвятил этот рекорд белорусской столице.
 
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