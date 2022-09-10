Энергетика и драйв: ведущий радио «МИР»-Беларусь оценил настроение минчан в День города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР» идет в народ в Минске. Столица Беларуси празднует День города. Любимые ведущие, знакомые мелодии, конкурсы, подарки – это и многое другое подготовили для жителей и гостей столицы сотрудники радио «МИР»-Беларусь, передает корреспондент Ольга Забелич.

В Минске сегодня прохладно, максимум плюс 15, но солнечно. Погода располагает к прогулкам. Одно из самых популярных мест – парк Победы. Центр города, рядом – река Свислочь. Там множество интерактивных площадок. Яркая, громкая и интересная у радио «МИР»-Беларусь.

Поклонники радио «МИР»-Беларусь у сцены стали собираться за несколько часов до шоу, чтобы выбрать лучшие места, увидеть знакомых артистов и познакомиться с ведущими. Радио – это особая магия. Поклонники прямых эфиров привыкли по голосу рисовать образ любимого диджея. Сегодня у гостей радио «МИР»-Беларусь была возможность сравнить – совпадает ли он с реальностью.

Перед минчанами и гостями столицы выступали ведущие развлекательной программы диджеи утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР»-Беларусь Катя Жаворонок и Антон Котов, последнего радиослушатели знают больше, как Антон Палыч. Эта пара точно понимает, как поднять слушателя не только с постели, но и на сцену, чтобы исполнить танец. За смелость полагается подарок. Приз и самым креативным. Достаточно сделать селфи с праздника, разместить в интернете с хештегом Ялюблюмир.

«Будем ловить момент сегодня с минчанами в честь Дня города. 955 лет – прекрасная дата. Все должны отрываться по полной программе. Спеть, станцевать и ярко провести свое время», – поделился праздничным настроением певец Кирилл Громов.

Любимые ведущие, популярные артисты, много музыки и шуток. В Минске радио «МИР»-Беларусь завершает серию развлекательных турне по стране. Ведущие побывали в Могилеве, Бресте и Гродно. Летом эти областные города отметили свои Дни рождения. Финал – 955-летие столицы.

«В Могилеве нас встретили, мы оттуда как будто начали. Там было тепло, было здорово. Потом был Брест. Там народ качал по полной. Там такая толпа была, такой невероятный драйв и энергетика была от них. Потом был Гродно, который я бы поставил на виртуальный пьедестал, никого не обижая. Там люди настолько были вовлечены в происходящее, что ощущения были максимально положительные. Сегодня в Минске я чувствую, что энергетика ничуть не меньше», – отметил ведущий радио «МИР»-Беларусь Антон Котов.

Дневное шоу – это только начало «мирового» праздника. Вечером у Дворца спорта пройдет концерт в честь 30-летия телерадиокомпании «Мир». Организаторы обещают культурное путешествие по СНГ. На сцену выйдут артисты из разных уголков стран Содружества.