Певцы из стран Содружества и Грузии выступили на концерте «Мира» в День Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в субботу вечером прошел концерт, посвященный 30-летию телерадиокомпании «Мир». На одной сцене исполнители, которые представляют музыкальную карту Содружества, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Сегодня центр Минска превратился в музыкальный марафон с интернациональным акцентом. Зрители подпевали без нот, а танцевальная сцена раскинулась на сотни метров! Культурные меломаны сменили концертные залы на открытую площадку – и все это абсолютно бесплатно.

Это был по-настоящему теплый вечер, несмотря на прогнозы погоды. Артисты согрели зрителей своими эмоциями. 10 номеров и 7 исполнителей – из Беларуси, Казахстана, Армении, Туркменистана и Грузии. Шир Чарыев 26 лет назад приехал из Туркменистана в Беларусь. Хотел стать юристом и уехать, но музыка задержала.

«Моя песня о любви, она на русском языке, с колоритом востока, мне от этого никуда не уйти. Он присутствует всегда, я с этим родился», – говорит певец SHIR.

Алия Гуцева представила казахскую диаспору. Лавина эмоций буквально скатилась на зрителей. Девушка впечатлила эффектным национальным костюмом и растрогала песней на казахском.



«Это песня о любви, люди не должны терять друг друга, ведь найти любовь тяжело. Это лиричная песня казахского поэта», – рассказала певица Алия Гуцева.

Сегодня центр Минска стал островком Содружества. За час зрители окунулись в атмосферу разных стран. Национальные мотивы народов и танцы от балета до лезгинки. Такой международный колорит и у телерадиокомпании «Мир».

В финале концерта все артисты вышли на сцену и запустили в небо сотни сине-зеленых шаров в цветах «Мира». На удачу.