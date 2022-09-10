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Первый спортивный электромобиль представлен в Беларуси

10.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белоруссии представлен первый спортивный электромобиль, передают БЕЛТА.

Представили электромобиль ученые Национальной академии наук. Отмечается, что большая часть электроники в электромобиле – белорусского производства.

Машина весом более тонны достигает максимальной скорости в 120 километров в час за шесть секунд. Расчетный пробег составляет 200 километров.

Ранее АвтоВАЗ продемонстрировал прототип электрической версии Lada Largus. Свыше 60% компонентов новой машины производится в России.



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Машина достигает максимальной скорости в 120 километров в час за шесть секунд.
 
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