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Первый спортивный электромобиль представлен в Беларуси
10.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белоруссии представлен первый спортивный электромобиль, передают
Представили электромобиль ученые Национальной академии наук. Отмечается, что большая часть электроники в электромобиле – белорусского производства.
Машина весом более тонны достигает максимальной скорости в 120 километров в час за шесть секунд. Расчетный пробег составляет 200 километров.
Ранее АвтоВАЗ продемонстрировал прототип
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Машина достигает максимальной скорости в 120 километров в час за шесть секунд.
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