30 лет вместе: концерт в Минске в честь юбилея МТРК «МИР». Трансляция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Столица Беларуси принимает эстафету праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». На площадке у Дворца спорта проходит большой концерт под названием «МИР. 30 лет ВМЕСТЕ». Организаторы обещают культурное путешествие по СНГ. На сцену выйдут артисты из разных уголков стран Содружества.

Телезрители и радиослушатели «МИРа» уже смогли оценить яркие, запоминающиеся акции, отвечающие духу юбилейного года. В августе в Москве на ВДНХ работали площадки телеканала, посвященные ремеслам стран СНГ и Грузии. На Тверской площади в рамках фестиваля «Московское варенье» наши ведущие представили «МИРовое» угощение . Впереди еще немало сюрпризов.

«МИР» выглядит ярко» – таков слоган юбилейного телесезона. Еще больше интересных героев, историй, впечатлений ждут наших телезрителей.