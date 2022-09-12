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Лукашенко поручил наладить логистику грузоперевозок
12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко перед транспортной отраслью страны поставил задачи расширить направления авиасообщения и выстроить оптимальную логистику грузоперевозок. Работу сферы обсудили во Дворце Независимости, передает «МИР 24».
Для Беларуси закрыты воздушное пространство и дороги Евросоюза, а также балтийские порты. Цепочки поставок разорваны. Новые пути дальше и сложнее. За семь месяцев оборот грузового потока существенно снизился. Президент требует оперативно решать проблемы. Поставки калийных удобрений, к примеру, уже перенаправили через российские порты. По железной дороге также наращиваются перевозки в восточном направлении.
Ряд поручений Лукашенко касался авиационной отрасли. Среди задач – сохранить высокий уровень безопасности полетов, продолжить обновление авиапарка. Но при этом цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для белорусов, подчеркнул президент.
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Для Беларуси закрыты воздушное пространство и дороги Евросоюза, а также балтийские порты. Цепочки поставок разорваны.
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