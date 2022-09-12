Лукашенко поручил наладить логистику грузоперевозок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед транспортной отраслью страны поставил задачи расширить направления авиасообщения и выстроить оптимальную логистику грузоперевозок. Работу сферы обсудили во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

«Сегодня, чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае в ближайшем будущем, не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта – договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных окнах, конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта», – сказал Лукашенко.

Для Беларуси закрыты воздушное пространство и дороги Евросоюза, а также балтийские порты. Цепочки поставок разорваны. Новые пути дальше и сложнее. За семь месяцев оборот грузового потока существенно снизился. Президент требует оперативно решать проблемы. Поставки калийных удобрений, к примеру, уже перенаправили через российские порты. По железной дороге также наращиваются перевозки в восточном направлении.

Ряд поручений Лукашенко касался авиационной отрасли. Среди задач – сохранить высокий уровень безопасности полетов, продолжить обновление авиапарка. Но при этом цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для белорусов, подчеркнул президент.