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Лукашенко на встречу с Си Цзиньпином надел маску с китайским флагом

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выходить на новый уровень сотрудничества Беларуси и Китая призывает Александр Лукашенко. Президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на «полях» саммита ШОС в Самарканде.

«Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Знайте, что мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах. Таких, как экономический рост Китая, единство, целостность Китая, политику одного Китая. По всем вопросам мы всегда были рядом. И даже если кто-то хотел нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы причины. Уважаемый председатель, так будет всегда», – отметил белорусский лидер.

По просьбе китайской стороны все участники переговоров были в масках. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», надеть средство защиты с китайским флагом решил сам Лукашенко. На встрече Си Цзиньпин назвал прорыв в развитии отношений между странами историческим, а Александр Лукашенко отметил, что это заслуга профильных министерств. В пример привел индустриальный парк «Великий камень». Он стремительно растет. Перспективы Лукашенко видит в развитии биотехнологической отрасли.

Еще одну встречу президент Беларуси провел сегодня с премьер-министром Пакистана. Шахбаз Шариф заявил, что страна полностью поддерживает вступление Беларуси в ШОС.



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Выходить на новый уровень сотрудничества Беларуси и Китая призывает Александр Лукашенко. Президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
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