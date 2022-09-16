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В Беларуси вырос экспорт образовательных услуг

16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вырос экспорт образовательных услуг. 13% студентов вузов – иностранцы. Для них даже выделили места в общежитиях. Как получить комнату, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

За три года учебы в университете Азамат сменил два общежития. Заселяют быстро и без лишних хлопот.

«Когда я поступил, мне БГУ предоставил общагу сразу же. В оформлении документов тоже ничего сложного не было. Пришли дали договоры, медицинскую справку – и все», – рассказал студент из Таджикистана Азамат Бобоев.

Обычно в одной комнате живут студенты разных национальностей. Это помогает в интеграции. Сами общежития всегда рядом с факультетом. Очень удобно. И еще один бонус – счет за жилье по карману студентам. Около 25 белорусских или почти 590 российских рублей в месяц. Часть организационных вопросов по проживанию в другой стране берет на себя учебное заведение.

«Иностранным студентам мы всем предоставляем общежития. В первую очередь это связано с регистрацией по месту пребывания, и он получает договор найма жилого помещения на целый год», – пояснила начальник студенческого городка БГУ Алла Мелех.

Белорусский государственный университет называют самым многонациональным. Но спрос из-за рубежа на образование растет и в других вузах страны. Поддержка иностранных студентов – на высшем уровне.

«У нас существуют международные договоры. За счет средств бюджета принимаем на обучение граждан иностранных государств, до 100 иностранных граждан в год», –отметил заместитель начальника Управление международного сотрудничества Министерства образования Беларуси Андрей Красуцкий.

В Беларуси работают и дополнительные программы, где список бонусов еще шире. Так, иностранные студенты могут претендовать не только на бюджетные места, но и на белорусскую стипендию.



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13% студентов вузов – иностранцы. Самым многонациональным называют Белорусский государственный университет.
 
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