От стейков до древесины: Беларусь за семь месяцев увеличила экспорт товаров в Китай на 97%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До 97% Беларусь нарастила экспорт в Китай. Основные товары – удобрения, древесина, молоко, говядина. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович оценила качество продукции.

В ассортименте больше десяти видов стейков. Самый востребованный продукт из говядины, который выпускают на слонимском предприятии.

«Это и стейк из вырезки, это и стейк Нью-Йорк, и стейк Ньюпорт из тазобедренной части. Из каждой части мы выделяем стейк», – рассказала начальник цеха сырокопченых колбас Лариса Мацкевич.

Распробовали говядину и на внутреннем рынке, и за границей. Большая часть экспорта приходится на Китай.

«Наше предприятие поставляет в Китай говядину, мясо бескостное говядины и говядину на кости. Китай является, конечно, покупателем с повышенным требованием к качеству выпускаемой продукции», – отметила заместитель генерального директора по производству Елена Третьяк.

Важно все: ветеринарные удостоверения, качество заморозки, упаковки, содержание белка и жира. Китайские партнеры обращают внимание и на техническое оснащение предприятий. Поэтому специалисты заинтересованы в том, чтобы на заводах и фабриках не сказались санкции.



«Мы обсудили вопросы по импортозамещению, то есть приобретению оборудования и созданию соответствующих производств, которые бы замещали критический импорт, особенно по оборудованию, и, в том числе расходным материалам с китайскими коллегами», – сказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

За семь месяцев этого года экспорт в Китай вырос на 97%. Спросом пользуются удобрения, говядина, лесоматериалы, сахар и рапсовое масло, а также молоко, чаще сухое. Груз до Китая может идти до месяца: сухое молоко не испортится и не потеряет полезные свойства.

«Из сухого обезжиренного молока они имеют возможность производить целую линейку молочной продукции на своих производствах. Это и удобнее для транспортировки, потому что достаточно длинная логистическая цепочка», – отметила генеральный директор холдинга мясо-молочной промышленности Юлия Машук.

Белорусские товары продают и через популярные маркетплейсы. Спросом пользуются кондитерские изделия, молочная продукция, детское питание. В перспективе ожидаются продажи на 200 миллионов юаней в месяц. Это приблизительно 320 миллионов российских рублей.