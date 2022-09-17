Борцы из пяти стран съехались на турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя в Минск

Турнир совпал с чемпионатом мира. И вместо Сербии спортсмены собрались в Беларуси.



«Белорусские спортсмены всегда отличались своей оригинальностью и своей неудобностью для остальных соперников. Наглые в меру, немножко со спортивной злостью – это производит продукт из спортсмена нашей традиционной белорусской борьбы», – заявил Селимов.

Сильнейший белорусский спортсмен Магомедхабиб Кадимагомедов тактику не менял.



«Я выходил просто побороться до конца, проверить свою функционалку. Вроде неплохо дышу. Устал немного», – заявил серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

Для него этот спарринг – финальная тренировка перед турниром в Москве. А вот у Курбана Шираева двойной дебют – и площадка, и соперники.

«Я первый раз в Беларуси. И выступаю в новой весовой категории 74 кг для себя. Вчера провел очень хорошие три схватки. Но в любом случае нужно будет еще больше тренироваться», – сказал чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе (Россия) Курбан Шираев.

Всего в турнире участвует около 200 спортсменов из пяти стран. И сегодня большинство из них собрались поздравить Александра Медведя. Пожалуй, столько гостей на своем дне рождении он не ожидал.

Это уже 51-й турнир имени Александра Медведя, который проходит в Беларуси.