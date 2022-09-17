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Борцы из пяти стран съехались на турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя в Минск

17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске собрались лучшие борцы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Повод двойной – Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя и день рождения именитого борца. С трехкратным олимпийским чемпионом пообщалась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Я не знаю, 85 – это много или мало. Все зависит от самого человека. У меня одна мечта – дальше бороться по жизни», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь.

Лучший подарок для чемпиона – спортивный, к тому же от своих соотечественников. В этом олимпийском сезоне белорусы неплохо показали себя именно в вольной борьбе, которая особо близка имениннику.



«Турнир Александра Васильевича Медведя всегда являлся очень конкурентоспособным турниром во все времена. И все знали, все знают, что на нашем турнире всегда присутствует много качественных и мастеровитых борцов», – отметил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Турнир совпал с чемпионатом мира. И вместо Сербии спортсмены собрались в Беларуси.

«Белорусские спортсмены всегда отличались своей оригинальностью и своей неудобностью для остальных соперников. Наглые в меру, немножко со спортивной злостью – это производит продукт из спортсмена нашей традиционной белорусской борьбы», – заявил Селимов.

Сильнейший белорусский спортсмен Магомедхабиб Кадимагомедов тактику не менял.

«Я выходил просто побороться до конца, проверить свою функционалку. Вроде неплохо дышу. Устал немного», – заявил серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

Для него этот спарринг – финальная тренировка перед турниром в Москве. А вот у Курбана Шираева двойной дебют – и площадка, и соперники.

«Я первый раз в Беларуси. И выступаю в новой весовой категории 74 кг для себя. Вчера провел очень хорошие три схватки. Но в любом случае нужно будет еще больше тренироваться», – сказал чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе (Россия) Курбан Шираев.

Всего в турнире участвует около 200 спортсменов из пяти стран. И сегодня большинство из них собрались поздравить Александра Медведя. Пожалуй, столько гостей на своем дне рождении он не ожидал.

Это уже 51-й турнир имени Александра Медведя, который проходит в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в турнире участвует около 200 спортсменов. И сегодня большинство из них собрались поздравить Александра Медведя.
 
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