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Борцы из пяти стран съехались на турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя в Минск
17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске собрались лучшие борцы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Повод двойной – Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя и день рождения именитого борца. С трехкратным олимпийским чемпионом пообщалась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Турнир Александра Васильевича Медведя всегда являлся очень конкурентоспособным турниром во все времена. И все знали, все знают, что на нашем турнире всегда присутствует много качественных и мастеровитых борцов», – отметил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.
Турнир совпал с чемпионатом мира. И вместо Сербии спортсмены собрались в Беларуси.
Сильнейший белорусский спортсмен Магомедхабиб Кадимагомедов тактику не менял.
Для него этот спарринг – финальная тренировка перед турниром в Москве. А вот у Курбана Шираева двойной дебют – и площадка, и соперники.
«Я первый раз в Беларуси. И выступаю в новой весовой категории 74 кг для себя. Вчера провел очень хорошие три схватки. Но в любом случае нужно будет еще больше тренироваться», – сказал чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе (Россия) Курбан Шираев.
Всего в турнире участвует около 200 спортсменов из пяти стран. И сегодня большинство из них собрались поздравить Александра Медведя. Пожалуй, столько гостей на своем дне рождении он не ожидал.
Это уже 51-й турнир имени Александра Медведя, который проходит в Беларуси.
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Всего в турнире участвует около 200 спортсменов. И сегодня большинство из них собрались поздравить Александра Медведя.
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