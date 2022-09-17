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Олимпийское сотрудничество обсудили представители ОК Беларуси и России в Москве

17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые спортивные традиции России и Беларуси – члены Олимпийских комитетов двух стран встретились в Москве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, передает «МИР 24». Это ответный визит белорусской стороны. Весной российская комиссия спортсменов побывала в Минске.

«Комиссия является связующим звеном. Наша задача донести до руководства Олимпийского комитета России и других спортивных руководителей те вопросы, которые есть у спортсмена», – сказала олимпийская чемпионка, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

«Мы вместе с комиссией спортсменов Российской Федерации мониторим всю ситуацию, которая интересует спортсменов. Мы видим, что одни и те же вопросы, поэтому мы будем делать совместные мероприятия, расширять их», – отметил председатель комиссий спортсменов НОК Республики Беларусь Александр Богданович.

Белорусской делегации показали уникальный инновационный центр Олимпийского комитета России, где проходят гипоксические тренировки. Так, на лыжероллерном тредбане готовятся перед соревнованиями все ведущие лыжники страны. Спортсмены выполняют упражнения, при этом в комнату поступает воздух с пониженным содержанием кислорода. Это дает эффект тренировки высоко в горах с разряженной атмосферой. В итоге спортивные показатели улучшаются.



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Теги: Минск
 
 
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Это ответный визит белорусской стороны. Весной российская комиссия спортсменов побывала в Минске.
 
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