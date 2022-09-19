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Погода в СНГ: в Таджикистане держится жара, в Беларусь пришло похолодание

19.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, кратковременные дожди и плюс 13 будет сегодня в Москве. Такая погода сохранится в регионе в течение этой недели. В некоторых странах Содружества жара не сдает своих позиций, передают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Сегодня в столице Кыргызстана плюс 30 и без осадков. Дожди пройдут лишь в горных районах республики. При такой благоприятной погоде крестьяне продолжают полевые работы. На севере страны фермеры собирают картофель. Лето было хоть и жарким, но проблем с поливом не возникало. Поэтому урожай в этом году выдался хороший – в среднем 17 тонн с гектара.

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Таджикистан

В Душанбе сегодня солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 33. Вечером столбики термометров опустятся до 16 градусов. В республике стартовал сезон сбора хлопка. Фермеры убрали с полей около 80 тысяч тонн сырца. Согласно плану, в этом году в стране планируют собрать более 420 тысяч тонн хлопка.

Беларусь

Бабье лето закончилось. В Беларусь пришло похолодание. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 15 градусов. На большей части страны ожидаются дожди и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. В МЧС призывают автомобилистов быть осторожнее и по возможности не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и под линиями электропередачи.



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Столбики термометров в Беларуси не поднимутся выше отметки в 15 градусов. На большей части страны ожидаются дожди и штормовой ветер.
 
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