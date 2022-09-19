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Погода в СНГ: в Таджикистане держится жара, в Беларусь пришло похолодание
19.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, кратковременные дожди и плюс 13 будет сегодня в Москве.
Кыргызстан
Таджикистан
Беларусь
Бабье лето закончилось. В Беларусь пришло похолодание. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 15 градусов. На большей части страны ожидаются дожди и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. В МЧС призывают автомобилистов быть осторожнее и по возможности не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и под линиями электропередачи.
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Столбики термометров в Беларуси не поднимутся выше отметки в 15 градусов. На большей части страны ожидаются дожди и штормовой ветер.
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