Погода в СНГ: в Таджикистане держится жара, в Беларусь пришло похолодание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, кратковременные дожди и плюс 13 будет сегодня в Москве. Такая погода сохранится в регионе в течение этой недели. В некоторых странах Содружества жара не сдает своих позиций, передают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан



Сегодня в столице Кыргызстана плюс 30 и без осадков. Дожди пройдут лишь в горных районах республики. При такой благоприятной погоде крестьяне продолжают полевые работы. На севере страны фермеры собирают картофель. Лето было хоть и жарким, но проблем с поливом не возникало. Поэтому урожай в этом году выдался хороший – в среднем 17 тонн с гектара.

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