Беларусь и Китай стали стратегическими партнерами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый уровень отношений. Беларусь и Китай официально стали «всепогодными, всеобъемлющими и стратегическими» партнерами. Об этом заявило МИД КНР. Формулировка означает, что страны будут поддерживать друг друга в политическом, экономическом плане, в вопросах безопасности. И на это не повлияют ни международная повестка, ни ситуация внутри страны, передает телеканал «МИР 24».

Белорусско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы. В первую очередь – промышленность и цифровые технологии. Под Минском работает совместный индустриальный парк «Великий камень». Для Беларуси Китай – второй после России торговый партнер.

Во время встречи лидеров двух стран приняты стратегические решения. Они касаются автомобилестроения, производства калийных удобрений, финансовых вопросов. Задачи на ближайшее будущее – ускорить технологическую и инвестиционную кооперацию, усилить взаимодействие между регионами.

«Для Беларуси такой всепогодный партнер – это основа независимого развития. В качестве ключевого направления определено крайне важное для Беларуси в текущем санкционном периоде сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Включая увеличение контейнерных перевозок, создание зеленых железнодорожных коридоров, развитие трансграничной автомобильной логистики», – сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.