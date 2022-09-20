ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Китай стали стратегическими партнерами

20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый уровень отношений. Беларусь и Китай официально стали «всепогодными, всеобъемлющими и стратегическими» партнерами. Об этом заявило МИД КНР. Формулировка означает, что страны будут поддерживать друг друга в политическом, экономическом плане, в вопросах безопасности. И на это не повлияют ни международная повестка, ни ситуация внутри страны, передает телеканал «МИР 24».

Белорусско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы. В первую очередь – промышленность и цифровые технологии. Под Минском работает совместный индустриальный парк «Великий камень». Для Беларуси Китай – второй после России торговый партнер.

Во время встречи лидеров двух стран приняты стратегические решения. Они касаются автомобилестроения, производства калийных удобрений, финансовых вопросов. Задачи на ближайшее будущее – ускорить технологическую и инвестиционную кооперацию, усилить взаимодействие между регионами.

«Для Беларуси такой всепогодный партнер – это основа независимого развития. В качестве ключевого направления определено крайне важное для Беларуси в текущем санкционном периоде сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Включая увеличение контейнерных перевозок, создание зеленых железнодорожных коридоров, развитие трансграничной автомобильной логистики», – сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

Также страны намерены расширять сотрудничество в области медицины и биотехнологий. Центр традиционной китайской медицины будет создан на базе «Великого камня».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Беларуси Китай – второй после России торговый партнер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Платить налоги просто — с сервисом БСБ Расчет налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2022
Mir24.TV Belarus
20.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика