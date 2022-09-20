ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: тепло и солнечно в Казахстане, пасмурно и прохладно в Беларуси

20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди и температура воздуха плюс 15 будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На всей территории Казахстана держится ясная и солнечная погода. На севере плюс 23, на юге воздух прогреется до плюс 30. В Алматы сохраняется пожароопасная обстановка.

Горячая пора и у садоводов, они приступили к сбору урожая яблок. В середине сентября поспели сорта «кандиль», «золотое превосходное» и «апорт» – символ города. Качество яблок определяется по высоте, на которой растут деревья. Чем выше в горах, тем сочнее плоды.

Армения

В Армению пришло бабье лето – светит солнце, и воздух прогревается до плюс 30. Самый сезон сладкой сливы, яблок и груш различных сортов. Эти фрукты считаются самыми популярными осенью и зимой. В продаже чаще всего встречаются сорта «демирчян», «голден», «кримсон» и «кехура». Их любят за белоснежную хрустящую мякоть, сбалансированный сочный, сладкий и освежающий вкус.

Беларусь

В Минске пасмурно и всего плюс 13. Это немного ниже климатической нормы. В холода медики советуют есть больше витаминов. Сезонные овощи и фрукты нужны не только людям, но и животным. Минский зоопарк предлагает белорусам поучаствовать в акции «Щедрый урожай». Обитатели вольеров готовы отведать все, что растет на приусадебных участках белорусов. Условие только одно: овощи и фрукты должны быть свежими. Часть сразу добавят в рацион, а что-то сохранят до зимы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Китай стали стратегическими партнерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2022
Mir24.TV Belarus
20.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика