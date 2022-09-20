Погода в СНГ: тепло и солнечно в Казахстане, пасмурно и прохладно в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди и температура воздуха плюс 15 будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На всей территории Казахстана держится ясная и солнечная погода. На севере плюс 23, на юге воздух прогреется до плюс 30. В Алматы сохраняется пожароопасная обстановка.

Горячая пора и у садоводов, они приступили к сбору урожая яблок. В середине сентября поспели сорта «кандиль», «золотое превосходное» и «апорт» – символ города . Качество яблок определяется по высоте, на которой растут деревья. Чем выше в горах, тем сочнее плоды.

Армения



В Армению пришло бабье лето – светит солнце, и воздух прогревается до плюс 30. Самый сезон сладкой сливы, яблок и груш различных сортов. Эти фрукты считаются самыми популярными осенью и зимой. В продаже чаще всего встречаются сорта «демирчян», «голден», «кримсон» и «кехура». Их любят за белоснежную хрустящую мякоть, сбалансированный сочный, сладкий и освежающий вкус.



Беларусь