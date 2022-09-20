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Погода в СНГ: тепло и солнечно в Казахстане, пасмурно и прохладно в Беларуси
20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди и температура воздуха плюс 15 будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На всей территории Казахстана держится ясная и солнечная погода. На севере плюс 23, на юге воздух прогреется до плюс 30. В Алматы сохраняется пожароопасная обстановка.
Горячая пора и у садоводов, они приступили к сбору урожая яблок. В середине сентября поспели сорта «кандиль», «золотое превосходное» и
Армения
В Минске пасмурно и всего плюс 13. Это немного ниже климатической нормы. В холода медики советуют
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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