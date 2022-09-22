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Рейс Минск – Анталия совершил экстренную посадку в Астрахани
22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чартерный рейс Минск – Анталия экстренно приземлился в России ночью 21 сентября, сообщили
Как пояснили в перевозчике, самолет совершил посадку в аэропорту Астрахани из-за плохого самочувствия пассажирки.
Борт вылетел из Астрахани в 6:20 и прибыл в пункт назначения в 9:16 с опозданием в 1 час 26 минут. Информация о состоянии пассажирки уточняется.
Ранее стало известно, что россияне, застрявшие в Иране из-за поломки самолета,
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Причиной стало плохое самочувствие пассажирки.
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