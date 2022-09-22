Рейс Минск – Анталия совершил экстренную посадку в Астрахани

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чартерный рейс Минск – Анталия экстренно приземлился в России ночью 21 сентября, сообщили Sputnik Беларусь в авиакомпании «Белавиа».

Как пояснили в перевозчике, самолет совершил посадку в аэропорту Астрахани из-за плохого самочувствия пассажирки.

«Рейс Минск – Анталия вылетел из Минска в 2:26 согласно расписанию. Во время полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Астрахани. Женщину вместе с дочерью сняли с рейса и передали в руки медиков», – рассказали в авиакомпании.

Борт вылетел из Астрахани в 6:20 и прибыл в пункт назначения в 9:16 с опозданием в 1 час 26 минут. Информация о состоянии пассажирки уточняется.