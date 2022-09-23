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Российско-белорусский беспилотный трактор показали на форуме в Казани
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Высокие технологии из Беларуси. Премьер-министр страны Роман Головченко представил в Казани компактный беспилотный трактор. Он может работать на полях, фермах и открытых территориях заводов, сообщает «МИР 24».
У тягача четыре режима управления: ручной, дистанционный, стратегический и тактический. Это совместная разработка специалистов Казанского федерального университета и Минского тракторного завода. В следующем году начнется серийное производство.
Выступая на бизнес-форуме, Роман Головченко заявил, что нужно наращивать сотрудничество между Беларусью и Россией.
«Большое количество коммерческих контрактов было заключено и здесь в Татарстане, и вчера в Башкортостане. Помимо коммерческих контрактов мы отработали задачу или план поставок на следующий год. Это требуется для того, чтобы руководители предприятий правильно спланировали свою производственную программу», – заявил премьер-министр Беларуси.
Татарстан заинтересован сотрудничать с Беларусью в области станкостроения. Новым направлением интеграции станет специализированный кластер.
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Председатель правительства Беларуси Роман Головченко сообщил, что в Татарстане и Башкортостане было заключено много контрактов.
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