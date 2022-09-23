Погода в СНГ: в Кыргызстане стабильно тепло, в Беларуси дожди и прохлада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой дождь и холодный ветер ожидаются сегодня в Москве. Воздух прогреется до плюс 15. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане стабильно тепло. В Бишкеке сегодня плюс 31. Без дождей. Сухо и на юге республики и на два градуса жарче. Это отличные условия для созревания риса. В Джалал-Абадской и Ошской областях уже начали собирать урожай. При благоприятных условиях делать это будут до конца октября. Кыргызстанский рис очень ценится и за рубежом. Его отправляют как в страны ЕАЭС, так и в дальнее зарубежье.

Беларусь