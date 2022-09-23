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Погода в СНГ: в Кыргызстане стабильно тепло, в Беларуси дожди и прохлада
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небольшой дождь и холодный ветер ожидаются сегодня в Москве. Воздух прогреется до плюс 15. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Кыргызстане стабильно тепло. В Бишкеке сегодня плюс 31. Без дождей. Сухо и на юге республики и на два градуса жарче. Это отличные условия для созревания риса. В Джалал-Абадской и Ошской областях уже начали собирать урожай. При благоприятных условиях делать это будут до конца октября.
Беларусь
Дожди сегодня пройдут почти во всех областях Беларуси. В Минске воздух прогреется до плюс 11. На юго-западе страны на несколько градусов теплее. Такая же погода сохранится и в выходные.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали, какая погода ожидается в странах Содружества.
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