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Погода в СНГ: в Кыргызстане стабильно тепло, в Беларуси дожди и прохлада

23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой дождь и холодный ветер ожидаются сегодня в Москве. Воздух прогреется до плюс 15. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане стабильно тепло. В Бишкеке сегодня плюс 31. Без дождей. Сухо и на юге республики и на два градуса жарче. Это отличные условия для созревания риса. В Джалал-Абадской и Ошской областях уже начали собирать урожай. При благоприятных условиях делать это будут до конца октября. Кыргызстанский рис очень ценится и за рубежом. Его отправляют как в страны ЕАЭС, так и в дальнее зарубежье.

Беларусь

Дожди сегодня пройдут почти во всех областях Беларуси. В Минске воздух прогреется до плюс 11. На юго-западе страны на несколько градусов теплее. Такая же погода сохранится и в выходные.

Тех, кто не боится промочить ноги, в Беловежской пуще приглашают на праздник «Рев оленей». У животных сейчас брачный период. Туристы смогут не только услышать рев, но и увидеть лесное шоу: олени роют землю копытами, ломают ветви деревьев, дерутся с соперниками, чтобы завоевать сердце самки.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» узнали, какая погода ожидается в странах Содружества.
 
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