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Таможенный контроль в России и Беларуси будет осуществляться по единым стандартам

24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По единым стандартам будет осуществляться таможенный контроль в России и Беларуси. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран, которым установлено данное правило, передает ТАСС.

В пояснении к закону отмечается, что названный договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного контроля и категорирования лиц, совершающих
таможенные операции, функционирования мобильных групп и информационного взаимодействия таможенных служб в рамках Союзного государства.

Кроме того, согласно договору, в структуре Таможенного комитета Союзного государства создается межгосударственный центр для мониторинга таможенных операций двух стран.

Ранее сообщалось, что таможенные службы Беларуси и России готовят пакет документов по интеграции.



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Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран, которым установлено данное правило.
 
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