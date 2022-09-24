Таможенный контроль в России и Беларуси будет осуществляться по единым стандартам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По единым стандартам будет осуществляться таможенный контроль в России и Беларуси. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран, которым установлено данное правило, передает ТАСС .

В пояснении к закону отмечается, что названный договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного контроля и категорирования лиц, совершающих

таможенные операции, функционирования мобильных групп и информационного взаимодействия таможенных служб в рамках Союзного государства.

Кроме того, согласно договору, в структуре Таможенного комитета Союзного государства создается межгосударственный центр для мониторинга таможенных операций двух стран.