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Таможенный контроль в России и Беларуси будет осуществляться по единым стандартам
24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По единым стандартам будет осуществляться таможенный контроль в России и Беларуси. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран, которым установлено данное правило, передает
В пояснении к закону отмечается, что названный договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного контроля и категорирования лиц, совершающих
Кроме того, согласно договору, в структуре Таможенного комитета Союзного государства создается межгосударственный центр для мониторинга таможенных операций двух стран.
Ранее сообщалось, что таможенные службы Беларуси и России готовят
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Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран, которым установлено данное правило.
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