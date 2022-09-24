Лукашенко оценил ход реставрации мемориального комплекса «Хатынь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мемориальный комплекс «Хатынь» отреставрируют к 80-летию трагедии. Работы на нескольких объектах уже идут. Сегодня ход ремонта оценил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



«Вот уникальный экспонат. Эта гильза была, скорее всего, в доме. Когда строение горело, она взорвалась. И вот остался кусочек хатынского дерева», – рассказал директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.



Эти страшные находки – свидетели хатынской трагедии. Их нашли во время реставрации. Сейчас здесь по старым описаниям восстанавливают небольшой храм. В таком жители Хатыни просили защиты у бога. Скоро посетители мемориала смогут поставить здесь свечу за упокой погибших.



«Максимально приблизиться к тому, который был в конце 18 века. Потому что это Хатынь. Это внутренняя потребность каждого – прийти в Хатынь, именно ощутить себя на этом месте», – рассказал директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.



Комплекс отреставрируют целиком. Но без кардинальных изменений. Важен не интерьер, подчеркнул президент, а память.

«Надо сохранить тот первозданный вид. Это же село. Можно, конечно, «задрапировать» чем-то и сделать евроремонт. Но нам этого же не надо», – отметил Александр Лукашенко.

Эти колокола звонят в память о погибших. Каратели закрыли в амбаре и сожгли заживо 149 человек, 75 из них – дети. Это была месть за гибель шефа украинского полицейского батальона. Его расстреляли партизаны недалеко от Хатыни .



Президент подчеркнул: в обновленном комплексе о трагедии должен напоминать каждый сантиметр.



«Может, ты захочешь где-то свой кустарничек посадить и там где-то бирочку повесить. Я-то с удовольствием. Придем с внуками-правнуками и покажем, что это вот мы сделали. То есть надо очеловечивать эту территорию именно таким образом, чтобы каждый был сопричастен. Не надо человеку запрещать что-то святое тут сделать», – заявил Лукашенко.



Центральную скульптуру «Непокоренный» очистили. Отремонтировали пьедестал и гранитные плиты. Мемориал «Кладбище деревень» тоже восстановят. Часть средств на это собрали на республиканском субботнике.



«Во имя того, чтобы мы своих детей и внуков сюда приводили. Чтобы они знали, сколько жизней здесь положили. Чтобы они это ценили и берегли в своей памяти, переносили это на страну. Сколько тут деток погибло! Они в чем виноваты?! За что? Поэтому надо беречь свое, чтобы не быть сожженным в этих сараях. Поэтому надо это хранить, а не низвергать памятники, как это желают очумелые у наших соседей», – заявил Лукашенко.



Появится в Хатыни и музей. Название уже есть – «Каждый третий». Столько белорусов погибло во время Великой Отечественной войны. Ведь обновленный мемориал будет хранить память не только хатнынской трагедии, но и о геноциде белорусского народа.

Карательный фашистский отряд сжег деревню Хатынь с местными жителями 22 марта 1943 года.