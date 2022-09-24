|
Лукашенко рассказал, почему остается на посту президента
24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Встреча прошла накануне. Говорили об уборочной, итогах саммита ШОС, отношениях с Китаем. Одна из тем – попытки госпереворота в 2020 году после президентских выборов и последствия. Лукашенко признался: управлять страной – дело нелегкое, но бросить тех, кто его поддерживает, еще сложнее, передает «МИР 24».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общение президента Беларуси с журналистами длилось больше двух часов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)