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Лукашенко рассказал, почему остается на посту президента

24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Встреча прошла накануне. Говорили об уборочной, итогах саммита ШОС, отношениях с Китаем. Одна из тем – попытки госпереворота в 2020 году после президентских выборов и последствия. Лукашенко признался: управлять страной – дело нелегкое, но бросить тех, кто его поддерживает, еще сложнее, передает «МИР 24».

«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет...» Слушайте, да мне это уже осточертело! Я уже не знаю, за счет чего я вообще. Скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что... Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои, меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю», – отметил Лукашенко.

Общение президента с журналистами длилось больше двух часов.



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Общение президента Беларуси с журналистами длилось больше двух часов.
 
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