Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в товарищеском матче в Минске со счетом 2:1, передает «МИР 24».

У россиян оба гола забил Константин Тюкавин (34-я минута, 41-я – с пенальти). Ответный гол на счету Нургани Бурибаева (86).

Это второй международный матч российской молодежки (игроки до 21 года) с ноября 2021 года, когда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Тогда команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе.