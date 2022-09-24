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Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в Минске
24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в товарищеском матче в Минске со счетом 2:1, передает «МИР 24».
У россиян оба гола забил Константин Тюкавин (34-я минута, 41-я – с пенальти). Ответный гол на счету Нургани Бурибаева (86).
Это второй международный матч российской молодежки (игроки до 21 года) с ноября 2021 года, когда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Тогда команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе.
Ранее сборная Казахстана впервые
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У россиян оба гола забил Константин Тюкавин. Ответный гол на счету Нургани Бурибаева.
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