ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в Минске

24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежная сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в товарищеском матче в Минске со счетом 2:1, передает «МИР 24».

У россиян оба гола забил Константин Тюкавин (34-я минута, 41-я – с пенальти). Ответный гол на счету Нургани Бурибаева (86).

Это второй международный матч российской молодежки (игроки до 21 года) с ноября 2021 года, когда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Тогда команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе.

Ранее сборная Казахстана впервые выиграла групповой этап Лиги наций.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У россиян оба гола забил Константин Тюкавин. Ответный гол на счету Нургани Бурибаева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, почему остается на посту президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2022
Mir24.TV Belarus
24.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика