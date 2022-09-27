История в каждом кадре: посвященная 30-летию МТРК «Мир» фотовыставка открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась фотовыставка, посвященная 30-летию Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», рассказывает корреспондент Ольга Алипова.

Таджикистан и Узбекистан, Грузия и Россия, Армения и Беларусь... Сегодня все филиалы «Мира» стали еще ближе к зрителю. Через кадры фотопленки. А за каждым из них – своя история, когда порой и предугадать невозможно, как повернется очередная съемка. Например, ехали снимать арбузы, а вернулись с огурцами.

«С арбузами в тот день не задалось: они были еще маленькие. Только-только начинали расти. Поговорили с фермером, а потом он говорит: «А давайте я вам покажу огурцы!». Про огурцы мы ничего не снимали, нас просто накормили, надавали полные карманы. И на этой фотографии вы можете видеть довольное лицо Лизы, как она уплетает огурцы прямо с грядки», – поделился оператор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Алексей Мартынов.

За 30 лет в эфире сотрудники телеканала побывали в самых удаленных уголках Содружества. Отсняли не одну тысячу терабайт видео. Написали десятки тысяч сценариев. И все это для зрителя.

«30 лет мы освещаем, как живут страны Содружества Независимых Государств. Это важно, потому что мы должны знать, чем живут соседи, что у них происходит. Это действительно то, что объединяет. «Мир» один для всех. Пусть с каждым годом он становится только ярче. Я думаю, у нас это обязательно получится», – сказала директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Несмотря на будний день, прохожие спешиваются рассмотреть фотографии, сделать селфи и, конечно, поздравить «Мир».

«Мне нравится, что канал очень спокойный. Приятно слушать. Приятные телеведущие. Приятная энергетика от этого канала»; «Интернациональный канал. И мы же все едины. Вот у вас слоган: «Мир для всех!». Так и есть на самом деле»; «Желаю вам так же дальше сплачивать наши страны между собой, потому что это международный канал. Процветания и развития дальнейшего!»; «Телерадиокомпания «Мир», с 30-летием!» – поздравили телерадиокомпанию жители и гости столицы Беларуси.

Фотовыставка продлится до 31 октября.