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Лукашенко и Бжания обсудили экономические проекты

29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко побывал в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря. Белорусский лидер посетил Абхазию, сообщает «МИР 24».

В Пицунде состоялась и встреча с главой закавказской республики с Асланом Бжанией – Александр Лукашенко обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии.

«Мы приехали с добром. Если мы чем-то вам можем помочь, при том это будет взаимовыгодное сотрудничество. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Главное, чтобы здесь народ жил достойно... Люди здесь святые и для нас святые. И я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений», – отметил Лукашенко.



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Президент Беларуси и глава Абхазии обсудили перспективные вопросы сотрудничества.
 
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