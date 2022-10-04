Автобус столкнулся с погрузчиком под Минском: 15 пострадавших

Источник материала: Mir24.TV Belarus

15 человек пострадали в крупном ДТП в Минской области. Вблизи деревни Черкассы пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком и легковым автомобилем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

В автобусе находились 61 пассажир и два водителя. Один из них не смог выбраться самостоятельно, из покореженной машины его вытащили спасатели. Сейчас мужчина в больнице. Помощь потребовалась и водителю легкового авто. Спасатели достали пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента.

По предварительной информации, госпитализированы семь человек. Шесть из них в тяжелом и среднетяжелом состоянии находятся в больницах Минска. Еще восьми пассажирам помощь оказали на месте ДТП.

Спасатели и медики, а также следователи продолжают работать на месте аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.