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Автобус столкнулся с погрузчиком под Минском: 15 пострадавших
04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
15 человек пострадали в крупном ДТП в Минской области. Вблизи деревни Черкассы пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком и легковым автомобилем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
В автобусе находились 61 пассажир и два водителя. Один из них не смог выбраться самостоятельно, из покореженной машины его вытащили спасатели. Сейчас мужчина в больнице. Помощь потребовалась и водителю легкового авто. Спасатели достали пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента.
По предварительной информации, госпитализированы семь человек. Шесть из них в тяжелом и среднетяжелом состоянии находятся в больницах Минска. Еще восьми пассажирам помощь оказали на месте ДТП.
Спасатели и медики, а также следователи продолжают работать на месте аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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В автобусе находились 61 пассажир и два водителя.
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